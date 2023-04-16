مسلسل جت سليمة الحلقة 10.. اكتشاف حيلة موكوس

شهدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 9 أمس بطولة دنيا سمير غانم ، محاولة السلطان طمعان_ خالد الصاوي _ العثور على سليمة _ دنيا سمير غانم وصديقها موكوس _ محمد سلام _ بعد دخولهما منزل الأقزام ، ويرسل طمعان لهما سلقط وملقط لمعرفة مكانهما وتحاول سليمة كشف سر سيدة الأنوف .

كما شهدت الحلقة أيضا قدرة سليمة برفقة موكوس دخول مملكة الورود ، بعد تقديمها هدية لمقابلة سيدة الأنوف _ سلوى خطاب_ وتندهش سليمة من سبب تسميتها بهذا الأسم ، وهي سيدة ذات أنف طويلة يصطف الجميع لاستقبالها بالدف والطبول لتقديم الهدايا لها لتحقيقها طلباتهم وتحاول جميع الفتيات كسب رضاها والفرا من عقابها لو لم تعجبها الهدية.

وحصلت سليمة على الوردة الذهبية من الأقزام وتقدمها لمملكة الورود لتتمكن من الدخول لكن تواجه مشكلة أن المملكة تقتصر على النساء فقط ، لذلك يصعب دخول صديقها موكوس معها فقام بحيلة التنكر بزي امرأة من أجل دخول الممكلة وسمى نفسه ” ياسمينة ” ، وتقدمت سليمة وأعطتها الوردة الذهبية التي حازت على إعجابها كثيرا، وأمرت باستضافتهما داخل المملكة، حتى تلتقي بهم في المساء لمعرفة طلبهما، إذ ترغب سليمة في العمل داخل المملكة ماكيير، فتوافق سيدة الأنوف على طلبها.

مسلسل جت سليمة الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10 اليوم ، اكتشاف سيدة النوف بالخدعة الذي قام بها موكوس _ محمد سلام_ للدخول لمملكة الورود وحبسها بواسطة حراسها .

كما تشهد الحلقة أيضا عثور السلطان طمعان على سليمة بواسطة رجاله ، ورفض سيدة الأنوف تسليمها له .

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، خالد الصاوى، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

يأتي مسلسل جت سليمة في تمام الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا.