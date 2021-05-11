مسلسل النمر الحلقة 29.. ماذا تفعل ملك بعد علم عبد الله أنها وراء قتله؟

وتزوجت ملك (هنا الزاهد) بالزواج من حسن الحلق (خالد أنور) لأنها تعلم أن عبد الله يحبها (محمد إمام)، ويذهب عبدالله للفرح ويخبر ملك بأنه يعلم أنها هي من طلبت من حسن قتله أثناء زفافه على شمس (نرمين الفقي).

مسلسل النمر الحلقة 29: من المتوقع أن تندم ملك (هنا الزاهد) على زواجها من حسن الحلق (خالد أنور) بعد ما أعلمها عبد الله (محمد إمام ) أن الحلق اعترف عليها أنها هي التى طلبت منه قتل عبد الله أثناء زفافه، ويتوقع المشاهدون أن تتعاون ملك مع عبد الله (محمد إمام ) بعد أن تكتشف أن عنتر الحلق (بيومى فؤاد) هو الذى قتل والدها الشيمى (محمد رياض).

وشهدت أحداث المسلسل، أمس، قيام ملك (هنا الزاهد) بترشيح نفسها فى الانتخابات ضد عبد الله (محمد إمام) دون رغبة فى خوض الانتخابات، ولكن من أجل الانتقام منه.

كما خاضت مزادين ضد عبد الله ودفعت مبالغ مالية كبيرة لتكسب ويخسر عبد الله.

وتزوجت ملك (هنا الزاهد) من حسن الحلق (خالد أنور) لأنها تعلم أن عبد الله يحبها (محمد إمام)، يذهب عبد الله للفرح ويخبر ملك بأنه يعلم أنها هي من طلبت من حسن قتله أثناء زفافه على شمس (نرمين الفقي).

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة.

موعد عرض مسلسل النمر على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30.