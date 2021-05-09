مسلسل النمر الحلقة 27 .. هل ينتقم النمر ممن قتل شمس؟

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران

مسلسل النمر الحلقة 27 .. بعد إطلاق الرصاص على شمس (نيرمين الفقى) هل سينتقم عبد الله (محمد إمام ) من الذى قتلها!؟ القاتل الذي من المتوقع أن يكون هو ملك (هنا الزاهد) للانتقام من عبد الله (محمد امام )، لأنها كانت تحبه، و أيضًا انتقامًا أيضًا لوالدها الشيمى (محمد رياض) لاعتقادها أن عبد الله هو من وراء قتله، فهل سينتقم منها عبد الله أم لا؟

وتناولت أحداث الحلقة أمس: ذهاب شمس (نرمين الفقى) للنمر (محمد إمام) السجن بعدما قبض عليه بتهمة قتل عمه الشيمى (محمد رياض)، وعرضت عليه المساعدة بأن تجعل أحد رجالها يعترف أنه القاتل، لكن النمر رفض، وأكد لها أن براءته ستظهر لأنه لم يقتل أحدًا، فعرضت عليه فى نهاية حديثهما الزواج منها.

وبعد ظهور براءته ذهب النمر للصاغة وتحدث مع أهل المنطقة، ليؤكد لهم أنه لم يقتل عمه بالرغم من وجود عداوة بينهم، وتعهد أنه سيأخذ حقه كما سيأخذ حق أبيه، لكن ملك كذّبت كل ما نطق به النمر، و أكدت أنه القاتل، وأنها ستأخذ ثأر أبيها.

فأعلن النمر زواجه من شمس، وأثناء الفرح بحضور أهل الصاغة تم إطلاق النار فأصابت الرصاصة شمس التي وقعت على الأرض غارقة فى دمائها.

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل : في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة.