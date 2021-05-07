مسلسل النمر الحلقة 25.. هل تفصح شمس لعبد الله عن الذي قتل أبوه؟

مسلسل النمر الحلقة 25 .. بعد طلب شمس الحلق (نيرمين الفقى ) من أحد رجالها تجهيز خنجر، وذهابها بالخنجر لعبد الله (محمد إمام ) أثناء إقامته لحفل، وأعطته علبة وطلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجرا ، فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل أبوه ، هل في حلقة اليوم سيعرف عبد الله من الذى قتل أبوه؟.

نجاة النمر من فخ أعدته شمس الحلق

وتناولت أحداث الحلقة أمس ، نجاة النمر (محمد إمام) من فخ أعدته شمس الحلق ( نيرمين الفقى) مع عصابة الصاغة أثناء عمله فى الألماس المهرب .

ورافق خالد الشيمى وحسن الحلق، الشرطة أثناء مرور سيارة النمر ورفاقه، وتوقيف الشرطة لهم بناء على اتهام خالد وحسن للنمر بعمله فى الألماس المهرب، لكن تكتشف الشرطة أن البلاغ كاذب وعدم وجود ألماس مع النمر.

ونصب النمر كمين لخالد الشيمى وحسن الحلق، ويكشف لهما أنه قرأ مخططهم للإيقاع به وقام بإخفاء الألماس فى سيارتهما، ثم يستخرج النمر الألماس من سيارتهما ويوبخهما.

واكتشف خالد الشيمى وحسن الحلق، أنهما تم الإيقاع بهما، ويوجه لهما النمر رسالة لوالدهما (كل واحد فيكم يرجع يسلم على أبوه ) ويقول له ( اللى فاكر إن النمر طيب يبقى كل سنة وهو طيب ).

وطلبت شمس من أحد رجالها تجهيز خنجر، وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفل، وأعطته علبة طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجرا فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل أبوه.

(مسلسل النمر) بطولة : محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة حيث تشتعل الصراعات بين كبار التجار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين .

موعد عرض مسلسل النمر على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30 .