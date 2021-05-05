ثقافة وفنون

مسلسل النمر الحلقة 23.. هل بعد ظهور والدة النمر تزداد المناوشات بين شمس والشيمى

كانت حلقة الأمس من مسلسل النمر قد شهدت القبض على عبد الله رضوان (محمد إمام)، حيث قدم عنتر الحلق (بيومى فؤاد) بلاغا بسرقته وسرقة كبار الصاغة وبلاغا أخر بأنه النمر
رحاب صبحي 8:49 م, الأربعاء, 5 مايو 21 8:49 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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مسلسل النمر الحلقة 23 : بعد ظهور والدة عبد الله (سوسن بدر) فى نهاية حلقة الأمس فى الصاغة هل تحدث مناوشات بينها وبين شمس الحلق (نيرمين الفقى ) وعنتر الحلق (بيومى فؤاد ) والشيمى (محمد رياض ) ، خاصة و انها كانت تعرف تاريخهم منذ البداية .

وكانت حلقة الأمس من مسلسل النمر قد شهدت القبض على عبد الله رضوان (محمد إمام)، حيث قدم عنتر الحلق (بيومى فؤاد) بلاغا بسرقته وسرقة كبار الصاغة وبلاغا آخر بأنه النمر، ولكن عبد الله أنكر كل البلاغات المقدمة ضده ،وليس هناك أى إثباتات عليها.. 

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وتنتهى أحداث الحلقة  بظهور والدة عبد الله (سوسن بدر) لاول مرة بصحبة  نصر (حجاج عبد العظيم)، فيخرج عبد الله (محمد إمام) من المحل على الفور ويقبل يدها ويرحب بوجودها. 

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

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تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة حيث تشتعل الصراعات بين كبار التجار  والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين .

موعد عرض مسلسل النمر مسلسل على قناة  الحياة فى تمام الساعة 10:15 ، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30 

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بقلم رحاب صبحي

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