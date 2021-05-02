مسلسل النمر الحلقة 20.. هل تكشف فريدة سر سكلانس ؟

تناولت أحداث المسلسل أمس :بعد وصول فريدة (ولاء الشريف) لرجل من رجال النمر وهو سكلانس ( محمود حافظ ) من خلال الفيديوهات يتضح أنه بالفعل له علاقة بالحوادث التى حدثت فى الفترة الأخيرة وتطلب منه أن يجمع كل من فى الصاغة ويخبرهم بذلك ولابد أن يكون حسن ( خالد أنور ) موجود حتى يعلم عليه .

عامر يعترف لشمس الحلق ان النمر جنده ويريد معرفة مايدور فى الصاغة

كما أعترف عامر (أحمد عبد الله ) لشمس الحلق (نيرمين الفقى ) أنه يعمل مع النمر وسألته شمس من هو النمر ، فقال لها أنه لايراه ولايعرفه ويتحدث معه عن طريق الرسائل فقط ومايريده النمر هو معرفة مايدور فى الصاغة .

كمااعترف عامر انه عندما جنده النمر ، قال له هحرق قلبك على امك واختك ثم ردت عليه شمس (نيرمين الفقى ) لو بتضحك عليا انا كمان هحرق قلبك على امك واختك وعيالها .

وطالبت شمس من عامر انها تريد معرفة مكان النمر وهتعطيه مبلغ عمره ماحصل عليه فى حياته مؤكدة له أن ليلة النمر أقتربت.

وأعترف على الحاوى إلى نوح (محمد إمام )، أنه من سرق أموال والدته شمس الحلق (نيرمين الفقى ) ، مشيرًا إلى أنه يريد من نوح مساعدته فى إنشاء مشروع كبير داخل الصاغة لمنافسة الكبار.

وواصل نوح (محمد إمام ) بحثه عن والدة ملك (هنا الزاهد )، حتى توصل إلى سر الطبيب صاحب مستشفى الأمراض النفسية، بأنه مزور شهادته، فاتفق على معرفة مكان والدة ملك مقابل عدم كشف سره.

وذهب نوح وملك إلى مكان والدتها، حتى التقتها مجددًا، وأخذهم نوح إلى مكان آمن، بعد مساعدة الحمبولى وسكلانس (محمود حافظ)، وفوجئت ملك بأن نصر (حجاج عبد العظيم) يعمل مع النمر منذ 20 عاما.

كما ذهبت شمس الحلق (نيرمين الفقى) إلى الشيمى (محمد رياض)، وطلبت منه أموال التأمين على الماكينات التى سرقها النمر.

(مسلسل النمر )بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى .

تدور قصة المسلسل : في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة.