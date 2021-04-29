مسلسل النمر الحلقة 17.. هل يستطيع الشيمي وشمس وعنتر والحاوي الإيقاع بالنمر؟

مسلسل النمر الحلقة 17 بعد تطور الأحداث فى الحلقات الماضية هل يستطيع الشيمى (محمد رياض ) شمس (نيرمين الفقى ) وعنتر (بيومى فؤاد ) الحاوى (احمد حلاوة) وقوع النمر بعد ما سبب لهم مشاكل كثيرة ويأخذ حقه منهم واحد تلو الآخر؟

تناولت الحلقة 16 من مسلسل النمر أمس باجتماع الحاوى (أحمد حلاوة) والشيمى (محمد رياض ) وشمس (نرمين الفقى) ويخبرهم الحاوى أن تلك الجلسة قد تؤدى إلى تخطيطهم لقتله، لكن إن حدث ذلك سيكون هناك من يفتش سرهم وأول من سيقال له السر هو على ابن شمس، فيستمعون لطلباته حيث يطلب أن يعود له جميع المال الذى سرق منه، وإلا سيعرف على أن الشيمى هو أبوه الحقيقى فيمتثلون لكلامه ويقررون عمل مشاريع معا.

وتعود ملك (هنا الزاهد) من عند والدتها منهارة ويحاول نوح (محمد إمام) التخفيف عنها وينصحها أن تحاول ألا تظهر شيئا، يذهب على (محمد مهران) لشقة خاله (بيومى فؤاد ويجد هناك بودى جارد فى الشقة فتدعى زوجة خاله حنان سليمان أنهم هنا لحراستها، فيخبرها نيته من الزواج بسما أخت سالى طليقة خاله وتوعده أنها ستساعده ولكن عليه أن يرسل رسالة مهمة لوالده وتقول له رسالة مشفرة.

يذهب عنتر لمنزله ويقرر أن يترك سما أخت طليقته تنصرف امتثالا لكلام الشيمى الذى وعده أنه سيعيد له جودى ابنته، وعندما تنزل الشارع تجد على ومعه الرجال قد جاءوا لينقذوها فتطلب من على أن يجلب لها سيارة أجرة حتى تصل لسيارتها، وبالفعل يقوم بتوصيلها للسيارة وبعد أن تنصرف تجد سيارة أخرى تسير وراءها فينطلق وراءهم فيجد حسن خالد أنور يدخل وراءها المنزل ليأخذ جودى أخته فيحاول التدخل ولكنه يضربه حسن وعند انصرافه يهم والد سما على أخذ جودى ولكنه يدفعه فيسقط على الأرض ميتا.