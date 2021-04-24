مسلسل النمر الحلقة 12.. هل يستطيع نوح أن يتمكن من النمر؟

يكشف النمر لعامر أنه قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كاملة منذ أن كان يريد أن يكون ضابط لكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان

انتهت أحداث مسلسل النمر، أمس، بذهابهم جميعًا لمحل الذهب بالزمالك ليجدوا كل شيء على ما يرام ولكنهم يجدون علامة النمر على جدران المحل، وهنا يعتذر الشيمى لنوح لأنه كان يشك فيه ويطلب منه أن يعمل معه ولا يسافر مع أهله الصعيد، ويوافق نوح ويعِده أن مسئولية الإمساك بالنمر هى مسئوليته.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، الكثير من الأحداث، حيث كشف عامر أحمد عبد الله محمود النمر محمد إمام وانقضّ عليه مكان مخبئه،

حيث كان يمكث هو وسكلانس محمود حافظ، وصوّب المسدس فى رأسه، وأمر سكلانس أن يضع يد النمر فى الحديد، لكن سرعان ما ركله النمر وأخذ منه المسدس ليتحول الموقف فى صالح النمر.

يكشف النمر لعامر أنه قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كاملة منذ أن كان يريد أن يكون ضابطًا ولكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان، ويعرض عليه أن يعمل معه مقابل 2 مليون جنيه، ويوافق عامر على الفور ويضع يده فى يد النمر.

وكان أول إتفاق بينهم أن يذهب عامر بملابس النمر لسرقة محل الذهب الخاص بالشيمى محمد رياض فى منطقة الزمالك، وفى الوقت نفسه كان نوح محمد إمام مع الشيمى وملك، ويتصل حجاج عبد العظيم بالشيمي ليخبره أن محل الذهب بالزمالك قد سُرق من قِبل النمر وطلب منه أن يفتح كاميرات المحل.

يُعرض مسلسل النمر مسلسل على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:15، وعلى الحياة دراما فى الساعة 11:30.

تدور قصة المسلسل في منطقة الصاغة والصراعات بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة،

العمل يكشف عن خبايا صناعة الذهب من نواحي مختلفة سواء الشرعية وغير الشرعية، والتنقيب عن الدهب غير الشرعي وتجارة الألماس غير الشرعية.

الحلقة 11 من مسلسل النمر

مسلسل النمر بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.