مسلسل «المماليك» يعيد دراما 60 حلقة للشاشة بعد سنوات

وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة

بعد اختفاء مسلسلات الـ 60 حلقة من الدراما المصرية لسنوات، تعود هذه النوعية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بمسلسل “المماليك” الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد، ويشاركه فيه كوكبة من الفنانين منهم رانيا يوسف، ورامي وحيد، وحنان سليمان، ومحمد سليمان، وهو عمل اجتماعى تشويقى من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

فهل بعودة هذه النوعية من المسلسلات للشاشة تحدث نقلة في الدراما المصرية، وذلك بعد تقديم مسلسلات مكونة من 15 حلقة فقط في موسم رمضان الماضي، بالإضافة لتقديم مسلسلات 10 حلقات واقل عبر المنصات الرقمية المختلفة.

أحمد سعد الدين : يجب أن تحتمل قصة المسلسل تقديم 60 حلقة حتى لايمل منها الجمهور

يقول الناقد الفني أحمد سعد الدين أن: أي عمل درامي تحتمل قصته وتيمته الدرامية 60 حلقة فليس هناك ازمة في ذلك ، لكن لو كان الموضوع لايحتمل أكثر من 10 حلقات او 15 حلقة ويتم مدها وتطويلها لتصل ل60 حلقة فسيحدث ملل كبير من المشاهدين وسينصرفوا عن مشاهدة هذا العمل .

ولفت الى ان مسلسلات ال60 حلقة اختفت من الدراما التليفزيونية منذ 3 سنوات تقريبا ، بعد ظهور المنصات الرقمية الحديثة وتقديم مسلسلات مكونة من 8 حلقات و10 حلقات فقط.

واشار أيضا الى ان المسلسلات المكونة من 30 حلقة أصبح الجمهور يمل منها بسبب تكرار الاحداث فيها دون داع ، لذلك تقلص هذا العدد في موسم رمضان الاخير ل15 حلقة في اكثر من عمل درامي وحققت مشاهدة جيدة ، لذلك مايهم الجمهور في النهاية ان تحتمل قصة العمل تقديم 60 حلقة سواء لمسلسل المماليك أو أي مسلسل اخر سيقدم من هذه النوعية الفترة المقبلة في الدراما المصرية .

أحمد سلامة : الأمر لن يصدم المشاهدين لو كانت القصة تحتمل تقديم 60 حلقة بالفعل

وأوضح الفنان أحمد سلامة أن تقبل الجمهور لهذه النوعية من المسلسلات المكونة من 60 حلقة بعد غيابها لسنوات عن الشاشة الصغيرة يرجع لمدى احتمالية موضوع المسلسل ل60 حلقة .

ويشير إلى أن هناك موضوعات قد تحتمل 10 حلقات فقط واخرى يمكن تقديمها على أجزاء مختلفة مثل مسلسل ليالي الحلمية وبرغم ذلك حققت هذه الاجزاء نجاحا كبيرا .

تابع قائلا إن هناك مسلسلات في الماضي كانت تقدم على سباعية فقط كسهرة تليفزيونية ، لكن السؤال الاهم هل يحتمل مسلسل مكون من 60 حلقة هذا الكم من الحلقات من حيث السيناريو والقصة .

ونوه أن الجمهور كان يتابع مسلسلات تركية وهندية مكونة من 120 حلقة وليس 60 فقط ، مضيفا أن عرض مسلسل مكون من 60 حلقة سيكون جاذبا للجمهور بدرجة كبيرة لو كان الموضوع المقدم مميزا بالفعل ويستحق تقديم هذا الكم من الحلقات .