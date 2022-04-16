مسلسل المشوار الحلقة 15 .. كشف علاقة ماهر وعزة السابقة يفتح الباب لمشكلة جديدة

محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار يجسدان دور الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما

مسلسل المشوار الحلقة 15 … بعد أن كشفت الأحداث أمس عن العلاقة السابقة بين ماهر ـ محمد رمضان ـ وعزة القديقة المقربة لورد ـ دينا الشربيني ـ زوجة ماهر ، وبأنه خان زوجته مع صديقتها المقربة منذ عده سنوات ، سيكون هذا الكشف له دورا كبيرا فى الأحداث التالية من المسلسل ، خاصة وأن ماهر وورد مازال يمكثون لذي عزة فى منزلها .

الضابط علاء ـ أحمد مجدي ـ استطاع الكشف عن شريك وجيه ـ أحمد كمال ـ وعندما واجهه أنكر علاقته بصديقه وجيه ، ولكن علاء سيبدأ البحث عن هذا الخيط الجديد لمعرفة مدي الشراكة بينهم .

وسيكون على ماهر خلال هذه الحلقة استكمال بحثه عن مشتري للآثار التي بحوزته ، كما ستزداد المخاطر حوله وحول اسرته ، بعد أن وجد رجال وجيه خيطا يمكن أن يجدوه من خلاله .

مواعيد مسلسل المشوار الحقة 15

مواعيد مسلسل المشوار الحلقة 15 على قنوات dmc و dmc دراما، وأيضا على منصتي shahid و watch it ، وأعلنت قناة dmc عن مواعيد العرض الأول الساعة 6.30 مساءا ، والاعادة 11.30 مساءا و 11 صباحا ، وعلى dmc دراما يعرض الساعة 8.10 مساءا .

يشارك محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار دينا الشريني ، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم

المسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر .

محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار يجسدان دور الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.