مسلسل المداح الحلقة 29.. القبض على حسن وصابر يحاول مساعدته بعد قتل عبد الرازق

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم.

يعرض مسلسل المداح يوميًّا للجمهور، وشهدت الحلقة السابقة طلب صابر من شقيقه حسن أن يعطي مبلغًا من المال ليس بقليل لعبد الرازق؛ كي لا يحدث الفتنة في البلد، ويقول للست صفاء إن الشيخ سلام هو والد صابر الشرعي، فيذهب صابر لعبد الرازق ويهدده ألا ينطق بكلمة، فيغضب عبد الرازق ويطلب 5 ملايين جنيه وليس هذا المبلغ، وتحدث بينهم مناقشة حادة.

يحاول عبد الرازق أن يضرب حسن فيمسك بحجر كبير، لكن حسن دافع عن نفسه وأخذه منه وضربه به وسقط قتيلًا، فأسرع بالاتصال بصابر، وطلب منه أن يأتيه بسرعة.

كما قام صابر بإعطاء مبلغ من المال لفيفي التي ادعت أنها أمه، وأن الشيخ سلام ليس والده، وأن غالب “جمال عبد الناصر” هو أبوه الذي تُوفي في الحلقات الماضية، وابنها صابر أنها لم تأت له وتطلب المال سابقًا فقالت له إن الشيخ سلام هددها بالبعد عنه وأخذت منه 100 جنيه فقط.

هل تشهد الحلقة 29، مساء اليوم، القبض على حسن شقيق صابر، وما الذي سيفعله عز شقيقهما بعد علمه بوفاة عبد الرازق الذي كان يريد العمل معه.

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم.