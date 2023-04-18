مسلسل المداح الحلقة 28 : هند تدخل مواجهة مع صابر

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 بطولة حمادة هلال ، اخبار دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ لصابر_ حمادة هلال_ أن الله كشف له حقيقة الأمير في الوقت المناسب وعليه أن يتحلى بالصبر حتى ينقذ أبنه من شرور الجن وأعوانهم .

وأخبرت سهيلة _هايدي رفعت_ شقيقها زين _ محمد عز_ أن ابن صابر _ عز _ تم اختطافه وأخبرته أحلام أنه ليس لها يدا في اختطافه لكن لايصدق حديثها ، ورفض حسن شقيق صابر _ خالد سرحان_ الاعتارف على نفسه أنه من قام بقتل الدجال بالخطأ وتبرئة زوجته من هذه التهمة.

وشهدت الحلقة أيضا قيام رحاب زوجة صابر_ هبة مجدي _ بمحاولة قتل طفلها ابن صابر المداح ، ويعود لدكتور ابراهيم من جديد ويتم القبض على منال بعد تورطها في جريمة قتل الدجال “عمار” بعد وجود جثته بجانب منزلها .

مسلسل المداح الحلقة 28

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 28 اليوم ، اعتراف حسن شقيق صابر أنه من قتل الدجال عمار وتبرئة زوجته منال من هذه التهمة .

كما تعرض الحلقة لقاء بين الجنية هند بنت الأحمر وصابر المداح ، ومحاولتها تهديده انه ستقوم بالسيطرة عليه وقتل ابنه _ عز ، لكن تحدث مواجهة عنيفة بينهما .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج بطولة كوكبة من الفنانين منهم يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومحمد رياض .