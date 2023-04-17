مسلسل المداح الحلقة 27 : صابر يعالج أمينة وينقذ طفله أيضا وعماد يكشف له سر لعالم الجن

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 26 بطولة حمادة هلال، ظهور قرين صابر بالظهور لأول مرة لزوجته رحاب وتعرضها لصدمة واغماءة، وتحدث مواجهة عنيفة بين صابر وقرينه الذي حاول ضمه لعالم الجن ويرفض صابر ذلك لإيمانه بالله.

كما عرضت الأحداث أيضًا تعرض أمينة التي قامت بخطف طفل صابر ورحاب، لكوابيس في نومها، حيث شاهدت كابوسًا وهي تسقط جنينها من الجن العاشق.

كما شهدت أحداث الحلقة أيضًا ذهاب صابر لمقابلة تاج- يسرى اللوزي- وطلب مساعدتها له حيث تعرض لمشاكل بدء من خطف ابنه عز وخوفه على زوجته رحاب ويطلب منها أن تقف بجانبه، وتقرر رحاب الذهاب لأمينة من أجل العثور على طفلها.

مسلسل المداح الحلقة 27

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 اليوم، كشف عماد لصابر سر عن عالم الجن حتى يستطيع التغلب عليهم.

كما تشهد الأحداث أيضًا ذهاب صابر لأمينة وعلاجها من الجن العاشق والكوابيس التي تراودها في نومها دائمًا أنها أسقطت جنينها، ويأخذ طفله منها أيضًا.

مسلسل المداح تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة كوكبة من الفنانين؛ منهم يسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، ودنيا عبد العزيز، وهبة مجدي، ومحمد رياض.