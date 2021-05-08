مسلسل المداح الحلقة 27.. توتر علاقة زين ورحاب وأشقاء صابر يحاولون النيل منه

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.

يعرض مسلسل المداح يوميًّا للجمهور، وشهدت الحلقة 26 صدمة سهيلة شقيقة زين بعد علمها أن صابر المداح رفض الزواج منها فحاولت الانتحار. أيضًا حدث لقاء بين صابر ورحاب “نسرين طافش” بعد اكتشاف الاثنين أنهما أشقاء، وأحدثَ ذلك صدمة كبيرة لصابر بعد علمه أن حبيبته رحاب هي أخته، لكون والدته ووالد رحاب غالب كانا متزوجين سابقًا ويعملان في الموالد.

هل تشهد الحلقة 27 اليوم تطورات بين صابر وأشقائه عز وحسن بعد أن أصبح صابر غنيًّا فجأة، وهل تستمر علاقة زين برحاب بعد علمه أن والدها كان يعمل في الموالد وتزوج من أم صابر “حنان سليمان”.

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.