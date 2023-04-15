مسلسل المداح الحلقة 25 :  الحاج سليم يتدخل لإنقاذ طفل صابر ورحاب .. وإبراهيم يكشف لصابر مؤامرة تاج وعماد عليه

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 24 بطولة حمادة هلال أمس ، قيام أمينة _سلمى أبو ضيف_ بخطف طفل صابر _ عز بعد أن وسوست لها منال _ دنيا عبد العزيز بعدما سيطرة أحلام_ رانيا فريد شوقي_ عليها بممارسة طقوس السحر ضدها ، لإخبارها أن صابر لن يعالجها ولكن يريد أن يقوم ببعض التجارب عليها فقط حيث إن زوجته كانت تعاني من نفس مشكلتها وهو إنجابها من الجن وسيقوم بأذيتها وتنصحها بالهرب حتى لايستطيع صابر أذيتها فتنصت أمينة لكلامها وتهرب مع جمال وتأخذ طفل صابر معها لمساومته .

وشهدت الحلقة أيضا صدمة رحاب بعد علمها بخطف نجلها عز منها حيث انهارت تماما ، واختفى طفلها في نفس توقيت اختفاء أمينة أيضا فتشك فيها وتعتقد أن سبب ذلك انتقامها من زوجها صابر، كما صورت لها أحلام أنها خافت من أذية صابر لها ولجنينها ، بعدما قام صابر بعرض دواء عليها بأمر الأمير _ عبد العزيز مخيون_ لتأخذه لكن رفضته أمينة وحاولت اقناعه أن يعالج نجله وزوجته رحاب أولا قبل أن يفكر في علاجها ، ونجحت منال في إقناع رحاب أن زوجها صابر يخونها مع تاج _ يسرى اللوزي _ وأقنعت منال صابر أن زوجته رحاب جلست في منزل عز _ بمعرفتها فحدث خلاف بين صابر ورحاب فقام بترك منزله والذهاب لبيت والده القديم حتى تستطيع منال التقريب بين صابر وتاج أكثر .

مسلسل المداح الحلقة 25

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 25 اليوم ، تدخل خال أمينة الحاج سليم _ أحمد ماهر_ بعد طلب صابر منه ذلك لإعادة نجل صابر لأبيه ولأمه رحاب .

كما تشهد الحلقة ظهور عماد مرة ثانية وتخطيطه مع تاج للسيطرة التامة على صابر ، لكن يكتشف ذلك دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ ويقوم بابلاغ صابر .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج بطولة كوكبة من الفنانين منهم يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي ومحمد رياض .