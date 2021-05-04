مسلسل المداح الحلقة 23.. صابر يفسد زواج زين ورحاب وسلام يعيده للمنزل

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في الـ 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا إعادة ثانية في اليوم التالي

يعرض مسلسل المداح يوميا للجمهور بمصر ، وشهدت الحلقة 22 للعمل حيث يذهب عبد الرازق إلى زين يحاول أن يطلب منه السماح والرضا، ويشتغل معه كرجل من رجالته، وأنه يستطيع أن يساعده في الكثير من الأمور بحكم خبرته وبالأخص في عطارة الحاج غالب، ليرد عليه زين ببرود ويقول له سأفكر في الأمر.

ويخرج عبد الرازق من عند زين، ويهاتف صابر ويخبره بأنه فعل كل ما أمره به في الذهاب لزين لطلب العودة للعمل معه ، ويذهب صابر لزين يطلب منه العودة للعمل معه كحيلة منه قبل انتقامه منه ومن رحاب بعد إخبار الشيخ سلام أحمد بدير ويجسد شخصية والد صابر لابنه بأنه سيخسر أشياء كثيرة لو سار في طريق الشيطان وأول شىء سيخسره رحاب وأنها ستتزوج من زين بموافقتها.

وفي منزل الحاج غالب يحضر المأذون والشيخ سلام وزين، ليتم كتب كتاب زين ورحاب نسرين طافش، وفي ذلك الوقت كان صابر يحضر لعمل سحر للانتقام منهما، وعندما دخلا غرفتهما ظهر مفعول السحر عليهما ، وأصبح كل منهما يضرب الثاني ويرمي الآخر بأشياء حوله في الغرفة، وتسمع منال دنيا عبد العزيز صوت صريخ يأتي من غرفتها لتذهب لهما وتفتح الباب وتجد منظرًا يجعلها في حالة من الدهشة.

هل تشهد الحلقة اليوم فساد زواج رحاب وزين بعد السحر الذي قام به صابر المداح لهما ، وهل يقوم الشيخ سلام بإعادة صابر ابنه للمنزل بعد طرده له.

مسلسل المداح يعرض يوميا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء ويعاد في الـ 10 مساء على النهار دراما و4 عصرا إعادة ثانية في اليوم التالي.