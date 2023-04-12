مسلسل المداح الحلقة 22 : صابر يكتشف نية زوجته رحاب في الهرب للمرة الثانية

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 21 أمس بطولة حمادة هلال، تحدث رحاب زوجة صابر _ هبة مجدي _ مع والدته أنها تفكر في الهرب مرة ثانية مع طفلهما عز خوفا من قيام صابر بقتل طفلهما بعد تشكيك الأمير _ عبد العزيز مخيون_ صابر في نسب طفله عز حينما رأه في جنازة والدته الحلقات الماضية .

وشهدت الحلقة أيضا تأكد صابر أن هايم يتبع عشيرة الجن وهو سبب قتل شقيقته هبة _ هلا السعيد _ لأمه وحبسها ، وذلك بعد ذهاب هايم _ محمد رياض_ لمنزل صابر واخباره أنه يعرفه منذ أيام أبو الخير ، وقام عماد بالذهاب لتاج وكشف لها تفاصيل لقاءه بصابر فتفاجأ أنها تحبه وعاد الأمير لمنزله بعد أن قام بتحصين نفسه من الجن ويخبر عصام ان الجن هايم سببا فيما حدث له الفترة الماضية .

مسلسل المداح الحلقة 22

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 22 اليوم ، ذهاب هايم للجنية هند بنت الأحمر واخبارها بلقاء الأخير بصابر فتطلب منه أن يسيطر على صابر وشقيقته هبة بقوة .

كما تشهد الحلقة أيضا معرفة صابر بنية زوجته رحاب في الهرب من منزلهما مرة ثانية ، ويطلب منها ألا تفعل ذلك ويطمأنها أنه لن يقوم بقتل طفلهما أبدا .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .