مسلسل «المداح» الحلقة 21 : صابر يكتشف خطة الجن هايم ومؤامرة الأمير ضده

شهدت أحداث مسلسل المداح أسطورة العشق بطولة حمادة هلال الحلقة 20 ، قيام أحلام باللجوء لأعمال السحر لعمل حجاب لضرتها منال حيث قامت بوضعه بمرتبة سريرها أثناء قيامها باللعب مع ابنتها الصغيرة .

وشهدت الحلقة أيضا رفض شقيق صابر المداح حسن _ خالد سرحان_ لقتل عبد الرازق توفيق العبيط بالمنزل المهجور المتواجد به المقبرة الفرعونية وتقديم دمه قربانا لحراسها من أجل فتحها ، وظهور أيضا الأمير فجأة بعد انضمامه لعشيرة الجن الذين خططوا معه لتشكيك صابر _ حمادة هلال_ في نسب طفله عز حينما قابل الأمير صابر في جنازة والدته الحلقات الماضية .

مسلسل المداح الحلقة 21

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 21 اليوم ، العديد من الأحداث المشوقة للمشاهدين منها عثور شقيق صابر على حل آخر لفتح المقبرة الفرعونية بعد رفضه قتل توفيق العبيط من عبد الرازق .

كما تشهد الحلقة أيضا اكتشاف صابر لخطة الجن هايم مع الجنية هند بنت الأحمر _ لوسي _ ، وكذلك اكتشافه خطة الأمير مع عشيرة الجن لتشكيكه في نسب طفله عز .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ويسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ، تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج .