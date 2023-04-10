مسلسل «المداح» الحلقة 20 : تطليق صابر لرحاب بعد هروبها من منزله

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 19 أمس ، عودة زوجة صابر المداح رحاب _ هبة مجدي_ لمنزله بعد رؤيته لها برفقة زين بالمستشفى ، واستطاع صابر كشف مؤامرة أحلام باتفاقها مع الجنية هند بنت الأحمر .

وشهدت الحلقة أيضا استدراج عبد الرازق _ صبحي خليل_ لتوفيق بدعوى انه سيأكل معه وجبة طعام فخمة ويقوم بقتله وتقديم دمه قربانا لحراس المقبرة التي وجدها مع شقيق صابر حسن _ خالد سرحان _ حتى تفتح لهم ، واعتراف الجنية تاج لعماد _ تامر شلتوت_ أنها وقعت في حب صابر ويقوم صابر بضرب زين عندما ذهب يعتذر له ، يقوم أيضا الحاج سليم _ أحمد ماهر_ بعمل صلح بين شقيقة أمينة حمزة _ أحمد كشك _ وجمال _ محمد مهران ويخبرهما ان أمينة وقعت فريسة للجن العاشق وحملت منه .

مسلسل المداح الحلقة 20

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 20 لمسلسل المداح اليوم ، قيام صابر بتطليق رحاب بعد تركها لمنزله ومعها طفلهما دون أن تخبره .

كما يقوم عماد برفقة تاج بخطف طفل صابر ، وتساعدهما في ذلك الجنية أحلام والجنية هند بنت الأحمر ، وتشهد الحلقة أيضا تعرض أمينة لأزمة صحية بسبب علاقتها بالجن العاشق ويقف بجانبها جمال وشقيقها حمزة .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج وبطولة يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي وعدد من الفنانين .