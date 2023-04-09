مسلسل المداح الحلقة 19: دكتور إبراهيم ينجح في تحديد مكان خريطة المغارة.. وصابر يكتشف مؤامرة تاج ضده

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 18 أمس، العديد من المشاهد المثيرة للجمهور ، حيث أبلغ دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ صابر _ أنه عثر على الخريطة الكاملة للمغارة لكن لا يستطيع تحديد المكان.

كما عرضت الحلقة أيضا قيام أحلام بطلب من زين أن يتقرب لرحاب زوجة صابر حتى يتزوجها بعد تركها لصابر وهروبها منه مع طفلها عز ، وقيام أمينة بالتحدث مع صديقتها سحر وإخبارها أنها بصحة جيدة لكن تعاني من خوف وظهور كوابيس لها، ويسأل جمال صابر عن مكان أمينة فيحذره من شقيقها حمزة وخالها الحاج سليم.

مسلسل المداح الحلقة 19

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 19 اليوم، اكتشاف صابر للمؤامرة التي تقوم بها تاج مع الجن عماد ضده.

كما ينجح صابر في الوصول لزوجته رحاب وطفلهما عز ، وتحدث مشكلة كبيرة بينهما بسبب هروبها من المنزل وعدم أخباره، إضافة لوصول حمزة لشقيقته أمينة وحبسها مرة ثانية لكن تنجح في الخلاص منه والذهاب لخالها الحاج سليم، وينجح دكتور إبراهيم في التعرف على مكان الخريطة الكاملة للمغارة ويخبر صابر بذلك.

مسلسل المداح تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة يسرى اللوزي ورانيا فريد شوقي وعدد من الفنانين.