مسلسل المداح الحلقة 16 : صابر يعلم بتعاون تاج مع الجن

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 15 أمس للمشاهدين ، العديد من الأحداث المشوقة منها اخبار صابر تاج أنه شاهد قرينه وقام بتشكيكه في نسب ابنه عز أنه ليس ابنه وأنه من الجن ، فقامت تاج بتهدئة صابر وطلبت منه أن يمنحها ثقته .

كما شهدت الحلقة أيضا طلب هايم _ محمد رياض_ من شقيق صابر حسن عثوره على مقبرة آثار بمساعدة زوجته أحلام مقابل اموال كثيرة ، وقام حمزة بحسبس شقيقته أمينة لاعتقاده انها تكذب فيما يخص أنها حملت من الجن العاشق ، كما ظهر عماد في نهاية الأحداث لتاج وأثار ذلك شكوك حول استعانتها بالجن ضد صابر .

مسلسل المداح الحلقة 16

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 16 ، معرفة صابر بظهور عماد لتاج وبدأ شكه فيها أنها تتعاون مع الجن ضده .

وتشهد أيضا ظهور الأمير لصابر مرة أخرى وابلاغه ان ابنه ليس من صلبه ، ويشككه في تاج وأنها ليست صادقة معه وتتعاون مع الجن ، ويقوم حسن بتنفيذ طلب هايم في البحث عن مقبرة فرعونية .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه كوكبة من الفنانين أبرزهم محمد رياض وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز .