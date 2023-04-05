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مسلسل المداح الحلقة 15.. رحاب تهرب مع طفلها ودكتور إبراهيم يخبر صابر بسر جديد عن عماد

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شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 زيارة دكتور إبراهيم لصابر

مسلسل المداح الحلقة 15.. رحاب تهرب مع طفلها ودكتور إبراهيم يخبر صابر بسر جديد عن عماد
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:11 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14، زيارة دكتور إبراهيم “خالد زكي” لصابر “حمادة هلال” وإخباره بحقيقة عماد “تامر شلتوت” الذي يسيطر عليه الجن، وكيف اختفى بعد رؤية صابر الحلقات السابقة ، ويطلب منه صابر البعد عنه لأنه يواجه مشاكل كثيرة في حياته ويخبره أن زوجته رحاب أخذت طفلهما وهربت من المنزل .

وعرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 أيضا ، ظهور هند بنت الأحمر _ لوسي_ لرحاب زوجة صابر وتشعر رحاب وهي تحمل طفلها أن كلامها يتردد مرة ثانية في المنزل الذي تقيم فيه لكنها لا ترى شيئا ، ويقرر صابر الذهاب لمنزل والد رحاب _ غالب _ معتقدا أن رحاب هناك فيظهر له شبيهه وهو من الجن ويحدث صراعا كبيرا بينهما .

مسلسل المداح الحلقة 15

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 15 اليوم ، عثور صابر على زوجته رحاب بمساعدة منال ، كما تشهد الأحداث أيضا اكتشاف دكتور إبراهيم لسر جديد عن عماد ويخبر به صابر المداح .

وتطلب أحلام من رحاب البعد عن صابر لفترة أطول وتحذرها من إقدامه على قتل طفلهما .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه رانيا فريد شوقي ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز.

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:11 م, الأربعاء, 5 أبريل 23