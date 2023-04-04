مسلسل «المداح» الحلقة 14 : صابر يصل لمكان زوجته ويطلب المساعدة في معرفة سر طفله

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 13 للمشاهدين ، شك صابر المداح _ حمادة هلال_ في تاج _ يسرى اللوزي _ وكذلك دكتور ابراهيم _ خالد زكي _ بعد رؤية صابر لعماد _ تامر شلتوت_ في نهاية الحلقة السابقة برغم حرق عماد في أحداث الجزء الأول لمسلسل المداح .

كما شهدت الحلقة ترك رحاب زوجة صابر _ هبة مجدي _ مع طفلهما المنزل دون أن يدري صابر ، وتأخذها الجنية أحلام_ رانيا فريد شوقي_ لمنزل جديد لايعرف مكانه صابر .

ويطلب الجن هايم _ محمد رياض_ من الجنية أحلام_ رانيا فريد شوقي_ أن ترصد تحركات صابر فتقوم أحلام بزيادة شك صابر في زوجته رحاب ، ويقوم صابر باسترجاع وتخيل مشهد خروج زوجته رحاب وطفلهما ” عز” من منزله لقدراته غير العادية .

مسلسل المداح الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 14 اليوم ، العديد من الأحداث المثيرة للمشاهدين منها وصول صابر لمكان زوجته رحاب وطفلهما وحدوث مشكلة كبيرة بينهما بعد هروبها من منزله دون علمه .

كما تشهد الحلقة ظهور عماد مرة ثانية لصابر في احدى الاماكن فيزيد شكه في تاج ودكتور ابراهيم ، ويقابل صابر الأمير _ عبد العزيز مخيون_ ويطلب منه مساعدته في معرفة هل عز طفله أم لا فيوافق الأمير هذه المرة بشرط ألا يخبر صابر أحدا عن مساعدته له ، وتقوم أحلام بالسيطرة التامة على عقل رحاب وتنجح في ذلك وتأمرها بابعاد تاج عن طريق صابر لكونها تساعده دائما .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه رانيا فريد شوقي ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز .