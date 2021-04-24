مسلسل المداح الحلقة 13.. صابر يعود للعمل مع سمير أبو المجد ويسامح والده

هل تشهد الحلقة 13 من المسلسل مسامحة صابر لوالده الشيخ سلام، وهل سيعود للعمل مع سمير أبو المجد مجددًا بعد زيارته له.

يعرض مسلسل المداح يوميًّا للمشاهدين، وشهدت الحلقة 12 منه تذكر صابر الذي يقوم بدوره حمادة هلال ما حدث معه وهو صغير السن حينما كان في بيت الذهب، بالإضافة لتهيؤات تأتي له أن هناك رجلًا متوفى ويصاب بالخوف الشديد بسبب تلك التهيؤات. وشهدت أيضًا عودة صابر لمنزله ويسأل والده الشيخ سلام ويقوم بدوره أحمد بدير عما حدث له في بيت الذهب وكيف توفي الرجل الذي يظهر له دائمًا في خياله فيطلب منه والده سلام نسيان هذا الأمر تمامًا ومسامحته على ما فعله معه وهو صغير باستخدامه في فتح المندل.

وفي زيارة مفاجئة، يذهب سمير أبو المجد ويجسد شخصيته محسن منصور، إلى صابر في منزله بالقرية، ليطلب منه أن يعود للعمل معه مجددًا، طالبًا منه أن يُحضر له المزيد من قطع الذهب التي سبق أن ذهب بها صابر في وقت سابق.

هل تشهد الحلقة 13 من المسلسل مسامحة صابر لوالده الشيخ سلام، وهل سيعود للعمل مع سمير أبو المجد مجددًا بعد زيارته له.

مسلسل المداح يعرض يوميًّا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد 10 مساء على النهار دراما، و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.