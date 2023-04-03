مسلسل «المداح» الحلقة 13 : اكتشاف صابر سر ظهور عماد له.. وهايم يحذر هبة من ذكر اسمه في السجن

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 12 للمشاهدين ، قيام صابر المداح باقامة عزاء لوالدته التي قتلتها شقيقته هبة تحت تأثير الجن والسحر بعد أمرهم لها بتنفيذ هذا الجرم البشع الحلقات السابقة ، والقبض عليها وحينما ذهب صابر لها في السجن قالت انها لم تكن هي المقصودة بالقتل وقامت بضربه على رأسه بآلة حادة في محاولة لقتله مرة ثانية .

وسألت رحاب زوجة صابر أمه التي قامت بتربيته عن كونه يمكن أن يقتل طفلهما فأجابتها ان صابر لايمكن أن يفعل ذلك أبدا ، وقابل صابر الأمير في عزاء والدته وبمجرد حمله لطفل صابر ورحاب يخبرهما أنه ليس ابنهما وينصرف سريعا لكن يسأله صابر عما قاله فيتركه الأمير ولايرد عليه ، وشهدت الحلقة أيضا ذهاب صابر وتاج لدكتور ابراهيم في مكتبه بجامعة القاهرة وحينما يستقبلهما يفاجأ صابر بظهور عماد الذي تم حرقه في أحداث الجزء الأول للمداح أمامه .

مسلسل المداح الحلقة 13

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 13 اليوم ، اكتشاف صابر أن هناك سرا بظهور عماد له فجاة في مكتب دكتور ابراهيم ، ومحاولة رحاب زوجة صابر الاعتداء على تاج بسبب غيرتها من اقترابها بزوجها صابر .

وتشهد الحلقة ايضا زيارة هايم رجل الأعمال لهبة في السجن وتحذيرها من ذكر اسمه في التحقيقات بسيطرته عليها وتسبب في قتلها لوالدتها الحلقات السابقة .

مسلسل المداح تأليف أمين جمال وأخراج أحمد سمير فرج ويشارك فيه رانيا فريد شوقي ومحمد رياض وخالد سرحان .