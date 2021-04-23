مسلسل المداح الحلقة 12 .. «صابر» يواجه أزمة مع سمير أبو المجد

عبارة عن صفقة صلاح فينصرف من اللقاء مسرعًا، ويحدث بسبب ذلك أزمة بين صابر وسمير أبو المجد

يعرض مسلسل المداح يوميًا للمشاهدين بمصر والوطن العربي، وشهدت الحلقة 11 للعمل تطورات في حياة صابر الذي يقوم بدوره الفنان حمادة هلال بطل المسلسل، فيسافر للقاهرة، كما طلب منه المحامي سمير أبو المجد الذي يقوم بشخصتيه محسن منصور لمقابلة صابر شخصية هامة بالقاهرة، وحينما يصل يجد الأمر عبارة عن صفقة صلاح فينصرف من اللقاء مسرعًا، ويحدث بسبب ذلك أزمة بين صابر وسمير أبو المجد.

كما شهدت الحلقة قيام منال تقوم بدورها دنيا عبدالعزيز الإلحاح على شقيقتها رحاب التي تقوم بها نسرين طافش بنسيان حبها لصابر والتفكير مرة أخرى في الزواج من زين، ويقوم بدوره الفنان محمد عز، لكن رحاب ترفض ذلك وتطلب منها عدم الحديث معها في هذا الأمر.

كما يدخل صابر على والده ووالدته وهما يتحدثان في غرفتهما ويسمع والده الشيخ سلام ويقوم به أحمد بدير يقول لوالدته الفنانة حنان سليمان انه يشعر بالذنب تجاه ابنه صابر، فيسأله الأخير ما سبب هذا الشعور، فيجيبه أنه كان يصطحبه وهو صغير في السن معه ويعلمه أشياء أكبر من سنه، ويتعرف صابر على هذا السر بقيامه بفتح الصندوق الذي يخفيه والده سلام في غرفته فيجد فيه كتب عن الشعوذة والسحر ويدخل عليه والده فجأة فيسأله صابر ماسر احتفاظه بهذه الكتب فيجيبه انه كان يستعملها في الخير وكان يستخدم ابنه في فتح المندل وهو صغير فيصدم صابر بذلك.

هل تشهد أحداث الحلقة 12 مساء اليوم، غضب صابر من والده بعد معرفة ما قام به الأخير معه وهو صغير، وما تطورات الأزمة بين صابر وسمير أبو المجد.

مسلسل المداح يعرض يوميًا على قناة النهار في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي.