مسلسل «المداح» الحلقة 12 : صابر يعرف سر «هايم».. وتاج تحاول الصلح بينه وبين رحاب

عرضت أحداث مسلسل المداح الحلقة 11 أمس للجمهور ، انهيار صابر المداح _ حمادة هلال_ بعد رؤيته لشقيقته هبة _ هلا السعيد_ وهي تقتل امه في منزله القديم تحت تأثير السحر ويتم القبض عليها .

وتأتي أمه له في الحلم وتطلب منه الوقوف بجانب شقيقته ويقوم صابر بزيارتها في سجنها لتخبره أن امه لم تكن المقصودة وتقوم بضربه بشيئا على رأسه في محاولة ثانية منها لقتل صابر ، وتقوم زوجته رحاب بطلب الطلاق بعد الأحداث التي وقعت في منزلهما دون معرفتها أسباب ذلك .

مسلسل المداح الحلقة 12

من المتوقع ان تشهد الحلقة 12 اليوم ، الحكم على شقيقة صابر بالاعدام بعد قتلها لأمه تحت تأثير السحر ، وذهاب صابر لرجل الأعمال هايم _ محمد رياض_ واكتشاف أنه كان سببا في ما وصلت له شقيقته هبة بسيطرته عليها .

كما تشهد الحلقة ذهاب تاج _ يسرى اللوزي _ لزوجة صابر رحاب والتحدث معها أن تتراجع عن فكرة طلاقها من صابر وأن مايحدث معه ليس له ذنبا فيه .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال وعدد من الفنانين منهم محمد رياض وهبة مجدي وخالد سرحان .