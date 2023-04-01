مسلسل المداح الحلقة 10 : هايم يسيطر على هبة وصابر يقترب من الوصول للخريطة القديمة

شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة 9 ، العديد من الأحداث المثيرة منها ذهاب صابر المداح_ حمادة هلال_ للدكتور إبراهيم _ خالد زكي _ مع تاج_ يسرى اللوزي_ واكتشاف صابر منه أن هناك خريطة قديمة ترجع لآلاف السنين موجودة فى المتحف بإيطاليا توجد واحدة شبيهة لها لو وجدها يستطيع التغلب على الجن وأخبره إبراهيم أنه اقترب من الوصول للخريطة.

كما عاد صابر المداح لمنزله وبه زوجته رحاب وأمه _ حنان سليمان_ ويقول لزوجته إنه سيبتعد عن المنزل ليومين بعد مشاجرته مع رحاب الحلقات السابقة ، وسألها عن طفله عز أجابته أنه بخير .

وحاولت أحلام_ رانيا فريد شوقي_ إيهام زوجها حسن_ خالد سرحان_ بأنها ليست غاضبة منه أبدا وقامت منال_ دنيا عبد العزيز_ بسكب القهوة التي أحضرتها لأحلام لأن فيها عمل ما على جلباب حسن بعدما أصر أن يشربها هو ورفضت منال ذلك خوفا عليه.

مسلسل المداح الحلقة 10

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 10 اليوم ، ذهاب صابر المجاح للمغارة مرة ثانية برفقة تاج لمحاولة الوصول للخريطة القديمة التي أخبره بها دكتور إبراهيم أنها ستساعده في التغلب على الجن .

كما تشهد الحلقة أيضا اكتشاف أحلام بما كانت تنوي فعله منال معها بالقهوة التي جهزتها لها ، وكذلك قيام رجل الأعمال هايم _ محمد رياض_ بالسيطرة تماما على هبة _ هلا السعيد_ وتنفيذها كل ما يطلبه منها .

مسلسل المداح بطولة حمادة هلال ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وخالد سرحان ، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج .