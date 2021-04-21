مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. مواجهة الخديوي والذهبي تنذر بعواقب وخيمة

انتهت الحلقة الماضية على ذهاب الخديوي للذهبي وهو الذي خطط لخطف غزل من المزرعة ، وهى المواجهه التي ستتكشف ملامحهها في حلقة اليوم ، والواضح عن الخديوي انه لا يتفاهم في مثل هذه الأمور

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 يكشف استكمال خطة عابد تيمور ( خالد الصاوي ) للتجسس على غزل ( ياسمين عبد العزيز) من خلال استغلال صديقتها نادين (دنيا عبد العزيز) بالذهاب لها بمزرعة الخديوي (أحمد العوضي) والتحدث معها لمعرفة كل التفاصيل عنها، حتى تكون هناك فرصة أكبر لإعادتها له مرة أخرى.

انتهت الحلقة الماضية على ذهاب الخديوي للذهبي ( خالد سرحان ) وهو الذي خطط لخطف غزل من المزرعة ، وهى المواجهة التي ستتكشف ملامحها في حلقة اليوم، والواضح عن الخديوي أنه لا يتفاهم في مثل هذه الأمور، ويمكن أن يحدث بينهم شجار كبير او يتم خطف الذهبي كما حدث مع أبو خاطر ( أحمد عبد الله محمود).

وتحاول قدرية الآن الوصول لأي ملابس ملك غزل كـ( أتر) حتى تقوم بتجديد العمل لزوجها الخديوي، فبعد علمها بأنه يجلس مع امراة أخري بالمزرعة قررت محاولة الحفاظ عليه بالسحر والشعوذة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 .. يعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساءا .

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف انه تاجر سلاح ، ويعانى من إضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا ، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لانها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله ، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل ، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها .

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين ( جونيور ) وحلا زلط .