مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. غزل متهمة في قضية مخدرات

لم ينته الصراع بين الذهبي (خالد سرحان) والخديوي، فلم يستطع قتله في المرة الاولى وبالتأكيد لن يتوانى عن التجربة مرة أخري بعد أن قام الخديوي بضربه أمام أهل المنطقة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. انتهت الحلقة الماضية على إيجاد كيس من المخدرات في حوزة غزل (ياسمين عبد العزيز) بعد أن قام عابد تيمور (خالد الصاوي) بتطليقها، وأصبح الخديوي (أحمد العوضي) في موقف صعب الآن، فقد استطاع أن يجبر تيمور على تطليقها، لكن سيكون عليه إخراجها من هذه التهمة التي تعتبر تلبسًا في القانون.

ما زالت قدرية (دينا فؤاد) تحاول إيجاد حل بعد أن تم القبض على زغروطة (بدرية طلبة) في واقعة ضرب مفاتن (إيمان السيد) بدلًا من غزل، فلو اعترفت زغروطة سيتم اتهام قدرية هى الأخري بتأجيرها لضرب شخص آخر وإحداث إصابات بالغة بها.

كما لم ينته الصراع بين الذهبي (خالد سرحان) والخديوي، فلم يستطع قتله في المرة الأولى، وبالتأكيد لن يتوانى عن التجربة مرة أخرى بعد أن قام الخديوي بضربه أمام أهل المنطقة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. يعرض في الأوقات التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يعرض يوميًّا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا، و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و6 مساء، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحًا والإعادة الساعة 8 مساء.

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح، ويعانى اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرًا، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

مسلسل اللى مالوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين (جونيور) وحلا زلط.