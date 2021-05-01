ثقافة وفنون

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. غزل متهمة في قضية مخدرات

لم ينته الصراع بين الذهبي (خالد سرحان) والخديوي، فلم يستطع قتله في المرة الاولى وبالتأكيد لن يتوانى عن التجربة مرة أخري بعد أن قام الخديوي بضربه أمام أهل المنطقة.
سلوى عثمان 6:23 م, السبت, 1 مايو 21 6:23 م, السبت, 1 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. انتهت الحلقة الماضية على إيجاد كيس من المخدرات في حوزة غزل (ياسمين عبد العزيز) بعد أن قام عابد تيمور (خالد الصاوي) بتطليقها، وأصبح الخديوي (أحمد العوضي) في موقف صعب الآن، فقد استطاع أن يجبر تيمور على تطليقها، لكن سيكون عليه إخراجها من هذه التهمة التي تعتبر تلبسًا في القانون.

ما زالت قدرية (دينا فؤاد) تحاول إيجاد حل بعد أن تم القبض على زغروطة (بدرية طلبة) في واقعة ضرب مفاتن (إيمان السيد) بدلًا من غزل، فلو اعترفت زغروطة سيتم اتهام قدرية هى الأخري بتأجيرها لضرب شخص آخر وإحداث إصابات بالغة بها.

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14 ... غفران يخطط لقتل على الغريب

كما لم ينته الصراع بين الذهبي (خالد سرحان) والخديوي، فلم يستطع قتله في المرة الأولى، وبالتأكيد لن يتوانى عن التجربة مرة أخرى بعد أن قام الخديوي بضربه أمام أهل المنطقة.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19.. يعرض في الأوقات التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يعرض يوميًّا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا، و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء، ويعاد 4.30 صباحًا، و6 مساء، كما يتم عرضه على قناة art الساعة 12 صباحًا والإعادة الساعة 8 مساء.

اقرأ أيضا  مسلسل الطاووس الحلقة 18.. حماد يستسلم لكمال الأسطول ويعترف في النيابة

غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح، ويعانى اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرًا، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

مسلسل اللى مالوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين (جونيور) وحلا زلط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19.. حازم يقرر الانتقام من هنا بعد زواجها من مؤنس

رحاب صبحي 7:43 م, السبت, 1 مايو 21

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. معرفة غفران بسر عساف الغريب

سلوى عثمان 6:19 م, السبت, 1 مايو 21

مسلسل موسى الحلقة 19.. نجاة موسي من الموت والبحث عن قاتله

سلوى عثمان 6:13 م, السبت, 1 مايو 21

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. القبض على مؤسس تنظيم أجناد الأرض

سلوى عثمان 5:49 م, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 .. ذكاء زكريا يوصلهم لزعيم أجناد الأرض (فيديو)

سلوى عثمان 12:33 ص, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 18 .. «غزل» متهمة في قضية مخدرات (فيديو)

سلوى عثمان 12:08 ص, السبت, 1 مايو 21