مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 : مربوحة تشارك جوني في عمله كبلوجر بالمزاريطة￼

حقق مسلسل الكبير قوي 6 الحلقات الماضية نسبة مشاهدة كبيرة وإشادة من الجمهور والنقاد أيضا، واعتبره الكثيرون أفضل عمل درامي كوميدي في شهر رمضان هذا العام

حقق مسلسل الكبير قوي 6 الحلقات الماضية نسبة مشاهدة كبيرة وإشادة من الجمهور والنقاد أيضا، واعتبره الكثيرون أفضل عمل درامي كوميدي في شهر رمضان هذا العام.

وعرضت الحلقة 15 لمسلسل الكبير قوي 6 أمس، إمساك الكبير – يقوم بدوره النجم أحمد مكي – لزوجته مربوحة -الفنانة الشابة رحمة أحمد – وهي تشاهد فيديوهات على الانترنت ، وكان يريد ضربها ب” المركوب ” لكنها هربت منه لشقيقه جوني وحينما سأله جوني ماسبب انزعاج زوجها الكبير منها قال له الكبير أنها تشاهد فيديوهات على الانترنت .

واكشتف الكبير وجوني انها كانت تشاهد فيديوهات للحاجة كسبانة التي تقوم بعمل أكلات طبخ أكلة ” كفتة في غرفة النوم ” ، وفوجئ جوني ان هذه السيدة تمتلك فانز عبر حسابها الشخصي عددهم يصل الى 500 الف متابع وسبب ذلك صدمة كبيرة لجوني .

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 وقت الافطار على قناة أون ، نجاح جوني شقيق الكبير في تجربته الجديدة التي قام بها في المزاريطة كفلوجر وصانع محتوى للفيديوهات على الانترنت ، بالاضافة لقيام مربوحة بالاشتراك معه في تلك الفيديوهات ، فهل يوافق الكبير على مشاركة مربوحة لشقيقه جوني أم لا ؟

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.