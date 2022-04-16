مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 15 : ظهور الكبيرة فحت وتعلق العتر بمدرسته

قدم مسلسل الكبير قوي 6 في حلقته السابقة مواقف انسانية بجانب الكوميديا اشاد بها الكثيرين على السوشيال ميديا، حيث تعرض ابن الكبير ” النجم أحمد مكي ” لتنمر وسخرية شديدة من طفلة في المدرسة ” جليلة” ووصفت العتر ابن الكبير بالفاظ سيئة بسبب جسده الضخم وهو مازال طفلا وقام بالشكوى لوالده الكبير وحاول اختطافها في منزله بالمزاريطة للسخرية منها لكن قامت بعمل تحد مع الكبير وانتصرت عليه هو ورجالة فزاع وأشرف ” هشام اسماعيل وحسين أبو حجاج”.

وكذلك شهدت الحلقة الماضية دخول العتر فريق التمثيل بالمدرسة وتقديمه بطولة مسرحية الجميلة والوحش وفوجئ أن بطلة المسرحية هي الطفلة ” جليلة” وحينما كان يعرضانها أمام الجمهور وأدارة المدرسة بوجود الكبير وزوجته مربوحة حاولت جليلة السخرية من العتر وارهبته ثم وقعت فجأة على الأرض فأصبحت أسنانها مكسورة ، بينما فاجأها العتر بموقف انساني معها اسعد والده الكبير.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 15 بعد ساعات قليلة ، تعلق العتر ابن الكبير بمدرسته ومجال التمثيل بعد ان نجح في المسرحية الذي قام ببطولتها ، بالاضافة لظهور الكبيرة فحت مرة أخرى في أحداث الحلقة التي تقوم بدورها الفنانة سما ابراهيم وذلك بعد هروبها من الشرطة بعد ان قامت باختطاف الكبير وعائلته وأصدقاؤه الحلقات السابقة لاجبارهم على ممارسة لعبة الحبار قل أن تكشف لهم عن هويتها التي كانت تخفيها هي وحراسها بقناع أسود ، فهل تستطيع الكبيرة فحت تغيير حياة الكبير مرة أخرى بعد ظهورها أم لا ؟

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.