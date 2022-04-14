مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 : الكبير يواجه مشكلات جديدة بعودة حزلقوم للمزاريطة

يقوم النجم أحمد مكي ببطولة مسلسل الكبير قوي 6 في شهر رمضان هذا العام ، ويحقق به مشاهدة ونجاحا جماهيريا كبيرا وأصداء ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي الحلقات السابقة. وعرضت الحلقة 12 للكبير قوي 6 مساء أمس ، اكتشاف الكبير…

يقوم النجم أحمد مكي ببطولة مسلسل الكبير قوي 6 في شهر رمضان هذا العام ، ويحقق به مشاهدة ونجاحا جماهيريا كبيرا وأصداء ايجابية على مواقع التواصل الاجتماعي الحلقات السابقة.

وعرضت الحلقة 12 للكبير قوي 6 مساء أمس ، اكتشاف الكبير ان الايباد الخاص به تم سرقته من دوار منزله بالمزاريطة ، وحينما بدأ في التفتيش عن ذلك وجد ابن شقيقه حزلقوم ” حلقوم ” مختبأ في دولابه بغرفة نومه ، حينما كان يمارس لعبة ” استغماية ” مع ابناء الكبير وسبب ذلك صدمة للكبير ” أحمد مكي ” لانه قال لحلقوم ان هذه اللعبة ليس الغرض منه الاختباء لوقت طويل وانما 5 دقائق ويظهر لمن يلعب معه .

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 مساء اليوم ، حدوث بعض المواقف بين هدرس ” محمد سلام” وحزلقوم ” الكبير قوي ” خاصة حينما اصطحب الاخير هدرس للجيم الرياضي ليريه حبيبته السابقة ” كابتن أمانيو ” التي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف ، بالاضافة ان الكبير سيتعرض لمشاكل بسبب عودة شقيقه حزلقوم وابنه حلقوم لدوار المزاريطة فجأة .هل يستطيع الكبير مواجهة هذه المشكلات مع شقيقه حزلقوم ؟

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم .