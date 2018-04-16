مسلسل الكارتون نور وبوابة التاريخ يفوز بجائزة محمد بن راشد

المال-خاصأعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن سعادته البالغة بالأخبار الواردة من مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن فوز مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجلة نور التى تصدرها رابطة علماء الأزهر، بجائزة أفضل

المال-خاص

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن سعادته البالغة بالأخبار الواردة من مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن فوز مسلسل “نور وبوابة التاريخ”، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجلة نور التى تصدرها رابطة علماء الأزهر، بجائزة أفضل عمل فنى وثقافى لخدمة اللغة العربية على مستوى العالم وصرح بأن مسلسل “نور وبوابة التاريخ” يأتى كأحد الآليات التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية حالياً فى ضوء رسالتها ومهامها الموضحة فى القرار الجمهورى لإنشائها تنفيذاً للاستراتيجية العامة للدولة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتى تهدف إلى بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وتنمية اقتصادية ومجتمعية قائمة على المعرفة ودور ريادى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى.

وكان الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى قد أشار فى كلمته مساء أمس بالمتحف المصرى خلال حفل تصفيات الموسم التاسع لمسابقة “مختبر الشهرة” الذى تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى إلى حصول مسلسل الكارتون ثلاثى الأبعاد “نور وبوابة التاريخ” على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى دبى كأفضل مبادرة لعمل فنى وثقافى وفكرى لخدمة اللغة العربية، وأوضح صقر أن المسلسل يعد إنتاجاً مصرياً مشترك استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين فى فبراير 2016، بهدف دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية والتعليم الإبداعى واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، وسيعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل على شاشات التليفزيون، ومن جانبه صرح الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى نائب رئيس الرابطة العالمية لعلماء الأزهر الشريف ووزير الأوقاف الأسبق أن هذه الجائزة تعكس التعاون الناجح بين مؤسسة الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى وأن هذا التعاون نتج عنه الجزاءان الأول والثانى لمسلسل آخر هو “الأزهر” والذى يعرض فى رمضان من كل عام وحصل أيضاً على جائزة أفضل مسلسل فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وأبدت عديد من الدول رغبتها فى شراء حق البث، لذا يتم حالياً ترجمته إلى الإنجليزية.

وأضافت الدكتورة نهى عباس الباحث الرئيسى للمشروع أن مسلسل نور يلقى الضوء على أبرز العلماء العرب فى مجالات العلوم المختلفة الذين كانت لهم إسهامات واضحة فى مجالاتهم العلمية ساهمت فى رقى البشرية، من خلال عرض شيق باستخدام تكنولوجيا الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. هذا وقد أبدى مجلس أمناء الجائزة عن تقديره لجهود كل من ساهم فى هذا العمل والقائمين علية فى إثراء اللغة العربية والحرص على التجديد المستمر والعطاء المتجدد والمشاركة المتميزة فى الدورة الرابعة للجائزة من خلال مشروع مسلسل “نور وبوابة التاريخ” كمبادرة متميزة.

وسيتسلم الجائزة من مجلس الأمناء الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى نائباً عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى وذلك يوم 19 أبريل الجارى فى احتفال كبير بمدينة دبى بالإمارات، مصاحبًا للمؤتمر الدولى السابع للغة العربية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى.