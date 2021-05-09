ثقافة وفنون

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 27..هل سيطلب الشيخ رمزي منال لتذهب له

صدام بين العميد عادل (خالد الصاوي) والإعلامي طارق كساب (فتحي عبدالوهاب)، بعد اعلان كساب أنه سيعرض على القناة التي يعمل بها ان يجري حوارا مع زعيم التنظيم الإرهابي الشيخ رمزى ، ووجه عادل لطارق تحذيرا
رحاب صبحي 8:35 م, الأحد, 9 مايو 21 8:35 م, الأحد, 9 مايو 21

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مسلسل (القاهرة كابول )الحلقة 27 : بعد مراسلة منال (حنان مطاوع ) لابن عمتها الشيخ رمزى (طارق لطفى ) ورغبته الشديدة وميله تجاهها ، وبعد أبلغها له أنها تحتاجه هل سيرسل لها لتذهب له إلى كابول ؟

وتناولت حلقة أمس : صدام بين العميد عادل (خالد الصاوي) والإعلامي طارق كساب (فتحي عبدالوهاب)، بعد  اعلان كساب أنه سيعرض على القناة التي يعمل بها ان يجري حوارا مع زعيم التنظيم الإرهابي الشيخ رمزى ، ووجه عادل لطارق تحذيرا  قائلا : (أنت بتلعب أنت والقناة بتاعتك ..بلاش اللعب ده يا طارق ودلوقتي بالذات)

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لكن رغبة طارق في الحصول على أعلى نسبة مشاهدات تجعله يعرض الحلقة في النهاية ، ويتجاهل حواره مع صديقه العميد عادل.

ومن جانبها ، حاولت أم عبدالله الزوجة السابقة للشيخ رمزي تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الأمن المصري للايقاع بزوجها واحضار ابنها من باكستان.

مسلسل القاهرة كابول: يدور حول الجماعات الإرهابية فى العالم وتسليط الضوء عليها.

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القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

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الحلقة 26 من مسلسل القاهرة كابول

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بقلم رحاب صبحي

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