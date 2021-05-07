مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. هل يستجيب الشيخ رمزي لرسالة منال؟

مسلسل (القاهرة كابول) الحلقة 25 .. بعد رسالة منال (حنان مطاوع ) للشيخ رمزي فى حلقة أمس أن لديها هموما من ضغوط الحياة وحالتها النفسية سيئة وأنها تحتاج الى رؤيته ، هل يستجيب الشيخ رمزي لمنال بالزواج منها في حلقة اليوم ؟.

وكانت أحداث أمس من المسلسل : زيارة منال (حنان مطاوع) لعادل (خالد الصاوى ) ويطلب منها ان ترسل إيميل للشيخ رمزى (طارق لطفى) أن لديها هموما من ضغوط الحياة وحالتها النفسية السيئة وانها تحتاج الى رؤيته ، وبالفعل ترسل له منال وهي تبكي بكاء شديدا لإحساسها بأنها تخون حبها حينما تتعاون مع الضابط عادل ، وقالت لرمزي إنها لن تستطيع تحمل المجتمع الجاهل الذي تعيش به وكل ما يحيط بها وإنها تريد ان تكمل حياتها معه ، واعترفت له ان كل أفكاره صحيحة وانها تريد ان تراه وتقضى حياتها معه وأنها تحتاج له ، وله حرية القبول او الرفض .

وطلب الأمريكان فى أفغانستان من رمزى أن يضم إليه 100 مجاهد محترف بغض النظر عن إسلامهم يكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض ويطلب أن يكون المقاتلين مسلمين ويتم الإعلان الرسمى أنه الخليفة الأوحد، وطلب رمزى أن يكون الاتفاق بينه وبينهم فى السر ولا يعلم به حتى مساعده نوير.

مسلسل القاهرة كابول: يدور حول الجماعات الإرهابية فى العالم وتسليط الضوء عليها .

القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.