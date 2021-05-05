ثقافة وفنون

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 .. منال تخبروالدها حسن بسرّ زرعها فى التنظيم الإرهابي

تحاول منال إخفاء اتفاقها مع عادل عن كل المحيطين بها، حتى والدها وخطيبها، مما أثار شكوك خطيبها بعدما رآها مع عادل يدخلا فيلا في منطقة نائية وتغيب فيها بالساعات
رحاب صبحي 6:57 م, الأربعاء, 5 مايو 21 6:57 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 : نتوقع اليوم اخبار منال والدها بإتفاقها مع عادل نصار (خالد الصاوى ) على أن يتم زرعها داخل التنظيم الارهابي الذي يتزعمه القيادي المتطرف رمزي عبد الستار (طارق لطفى) للإيقاع به في قبضة الأمن، لان والدها ثارت شكوكه بعد كلام خطيب منال عنها ورؤيته لها تدخل فيلا في منطقة نائية وتغيب فيها بالساعات، مما دفع احمد للذهاب لوالد منال (نبيل الحلفاوي) لإخباره بما رآه ويعلن انفصاله عنها.


وكنا في الحلقة السابقة من مسلسل (القاهرة كابول ) قد تابعنا انفصال احمد (نور محمود) عن منال (حنان مطاوع)، بعدما تزايدت حدة الخلافات بينهما، خاصة بعد اتفاق منال مع عادل نصار(خالد الصاوى) على أن يتم زرع منال داخل التنظيم الارهابي الذي يتزعمه القيادي الارهابي رمزي عبد الستار(طارق لطفي)، للإيقاع به في قبضة الأمن.

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وتحاول منال إخفاء اتفاقها مع عادل عن كل المحيطين بها، حتى والدها وخطيبها، مما أثار شكوك خطيبها بعدما رآها مع عادل يدخلا فيلا في منطقة نائية وتغيب فيها بالساعات، ما دفعه للذهاب لوالد منال (نبيل الحلفاوي) لإخباره بما رآه ويعلن انفصاله عنها، الأمر الذي أثار غضب والد منال على خطيب ابنته لشكه فيها.

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موعد عرض مسلسل القاهرة كابول : يوميًا فى  الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.


مسلسل القاهرة كابول: يدور في اجواء محاربة أجهزة الأمن للتننظميات الارهابية.

القاهرة كابول:  تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

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بقلم رحاب صبحي

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