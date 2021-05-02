مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 .. الشيخ رمزي لم يقتل من القوات الأمريكية

أحداث الحلقة أمس إلقاء القبض على الشيخ رمزي (طارق لطفي) من قبل قوات أمريكية، ويخبرونه بأنهم سيعدمونه، وبالفعل دخل حجرة الإعدام ونطق الشهادة

تناولت أحداث الحلقة أمس .. إلقاء القبض على الشيخ رمزي (طارق لطفي) من قبل قوات أمريكية، ويخبرونه بأنهم سيعدمونه، وبالفعل دخل حجرة الإعدام ونطق الشهادة، لكن من المتوقع أنه لا يموت بل يريدون إرهابه فقط.

كما خيير الشيخ رمزى (طارق لطفى) زوجته حليمة إنه قبل أن يسافر ان تظل على ذمته أم لا فهى تختار أن تظل وتقول له إنها تحبه وتنتظره طول العمر كما سألته حليمة انه حب كام مرة فى حياته قال لها مرة واحدة وهى منال (حنان مطاوع).

كما تناولت الحلقة بإثارة غضب طارق (فتحى عبد الوهاب) من قبل زوجته السابقة التى هددها بتشهير سمعتها أو فبركة صور مشينة لها، إذا لم تخرج على نفس البرنامج الذى شوهت صورته فيه، وتعتذر عما قالت فى حقه فى نفس البرنامج، ويعطي لها ورقة لكي تحفظ ما فيها حتى تلقيها أمام المشاهدين لتبرأته.

ويتزوج حسن (نبيل الحلفاوى) من ريم (شيرين) ويخبر حسن ابنته منال (حنان مطاوع)، أنه قرر أن يتزوج من ريم، وتخبره منال بأنها سوف تقرأ الفاتحة للزواج من أحمد.

يتزوج حسن وريم، ويقرأ الجميع فى الحفل فاتحة زواج أحمد ومنال لكن تقرأ الفاتحة منال وهى تشعر بالخوف من هذة الخطوة، ويتعرف المهندس على مع نظرات الإعجاب على سارة بنت ريم (شيرين)

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.



مسلسل القاهرة كابول: يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التسليط الضوء على الجماعات الإرهابية.

مشاهد من الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول



القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.