ثقافة وفنون

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17.. هل تقرر منال الانفصال عن خطيبها لعدم نسيانها رمزي؟

أهم أحداث المسلسل أمس يقرر رمزي الانفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابي لتكوين تنظيم جديد
رحاب صبحي 8:32 م, الخميس, 29 أبريل 21 8:32 م, الخميس, 29 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 18، نتوقع اليوم من أحداث المسلسل انفصال منال (حنان مطاوع) عن خطيبها أحمد لعدم استطاعها نسيان حبها للسيخ رمزى (طارق لطفى)، كما من المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من الأحداث المثيرة بعد قرار الشيخ رمزى الانفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابى وتكون تنظيم جديد.

تناولت أحداث حلقة أمس من المسلسل بتحقيق من العميد عادل (خالد الصاوي) خلال تحقيقه مع أسامة، فجأة أن الشيخ غريب الأب الروحي لأسامة، هو والده الحقيقي، فقد تزوج والدته وطلقها بعد 4 أشهر فقط، لأنه شعر أنها قد تعطله عن جهادة، وقام بتزويجها لأحد طلابه، وبعد ذلك قام بإدخال والد أسامة في إحدي عملياته الإرهابية وأمر بقتله.

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 14 .. البحث عن نوفل وشفيقة لايزال مستمرا

وطلب العميد عادل من أسامة، أن يراجع فكرة والمستندات ومذكرات الشيخ غريب، حتى يمكنه التأكد من المعلومات، وطلب منه التأكد واستفتاء قلبه، ليشعر بعدها أسامة بالضياع والغضب.

وشهدت الحلقة لقاء جمع بين الشيخ رمزي  وزوجته حليمة التي تحاول معرفة من هي حبيبته الأولي، بالإضافة إلى سؤاله كيف وصل لمكانته بدون أن يدرس العلوم الشرعية والدينية ، كما يقرر رمزي الانفصال عن تنظيم القاعدة الارهابي، لتكوين تنظيم جديد.

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 16 .. «جلال» يدفع 100 ألف جنيه ويحصل على فيديو الاعتداء على ابنته
مشهد من الحلقة 16 من مسلسل القاهرة كابول

كما يتقدم الأستاذ حسن رسميًا للزواج من ريم من خلال طلب يدها من ابنها أحمد، ومن ناحية اخرى  ينقلب الحال وينشب خلاف ومشاكل بين أحمد ومنال  (حنان مطاوع )بسبب أن منال لم تستطيع ان تنسى حبها للشيخ رمزى (طارق لطفى) مما جعل أحمد يشرع بالحيرة والقلق .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

مسلسل النمر الحلقة 17.. هل يستطيع الشيمي وشمس وعنتر والحاوي الإيقاع بالنمر؟

رحاب صبحي 8:36 م, الخميس, 29 أبريل 21

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 17 .. إصابة «سيف الخديوي» تجعل «غزل» في خطر

سلوى عثمان 6:33 م, الخميس, 29 أبريل 21

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17 .. مفاجأة جديدة في واقعة إلقاء القبض على «أبو عبيدة»

سلوى عثمان 6:30 م, الخميس, 29 أبريل 21

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17.. ماذا يفعل «حازم» بعد معرفته زواج «هنا» من «مؤنس»؟

رحاب صبحي 6:28 م, الخميس, 29 أبريل 21

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17 .. مواجهة الأغراب تقلب الموازين

سلوى عثمان 6:07 م, الخميس, 29 أبريل 21

مسلسل الطاووس الحلقة 18.. حماد يستسلم لكمال الأسطول ويعترف في النيابة

رحاب صبحي 6:02 م, الخميس, 29 أبريل 21