مسلسل القاهرة كابول الحلقة 17.. هل تقرر منال الانفصال عن خطيبها لعدم نسيانها رمزي؟

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 18، نتوقع اليوم من أحداث المسلسل انفصال منال (حنان مطاوع) عن خطيبها أحمد لعدم استطاعها نسيان حبها للسيخ رمزى (طارق لطفى)، كما من المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من الأحداث المثيرة بعد قرار الشيخ رمزى الانفصال عن تنظيم القاعدة الإرهابى وتكون تنظيم جديد.

تناولت أحداث حلقة أمس من المسلسل بتحقيق من العميد عادل (خالد الصاوي) خلال تحقيقه مع أسامة، فجأة أن الشيخ غريب الأب الروحي لأسامة، هو والده الحقيقي، فقد تزوج والدته وطلقها بعد 4 أشهر فقط، لأنه شعر أنها قد تعطله عن جهادة، وقام بتزويجها لأحد طلابه، وبعد ذلك قام بإدخال والد أسامة في إحدي عملياته الإرهابية وأمر بقتله.

وطلب العميد عادل من أسامة، أن يراجع فكرة والمستندات ومذكرات الشيخ غريب، حتى يمكنه التأكد من المعلومات، وطلب منه التأكد واستفتاء قلبه، ليشعر بعدها أسامة بالضياع والغضب.

وشهدت الحلقة لقاء جمع بين الشيخ رمزي وزوجته حليمة التي تحاول معرفة من هي حبيبته الأولي، بالإضافة إلى سؤاله كيف وصل لمكانته بدون أن يدرس العلوم الشرعية والدينية ، كما يقرر رمزي الانفصال عن تنظيم القاعدة الارهابي، لتكوين تنظيم جديد.

مشهد من الحلقة 16 من مسلسل القاهرة كابول

كما يتقدم الأستاذ حسن رسميًا للزواج من ريم من خلال طلب يدها من ابنها أحمد، ومن ناحية اخرى ينقلب الحال وينشب خلاف ومشاكل بين أحمد ومنال (حنان مطاوع )بسبب أن منال لم تستطيع ان تنسى حبها للشيخ رمزى (طارق لطفى) مما جعل أحمد يشرع بالحيرة والقلق .