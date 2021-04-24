ثقافة وفنون

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12.. هل يهرب رمزى بعد قتل زوجته؟

بعد علم الشيخ رمزي (طارق لطفي) أن زوجته متورطة في قتل ابنه الأصغر منصور.
رحاب صبحي 7:31 م, السبت, 24 أبريل 21 7:31 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12.. تردُّ الحلقة 12 على سؤال؛ وهو: هل بعد قتل رمزى زوجته سيهرب بابنه، حيث انتهت حلقة أمس بعد علم الشيخ رمزي (طارق لطفي) أن زوجته متورطة في قتل ابنه الأصغر منصور فينتقم منها بضربها بالرصاص أمام ابنها.

وتناولت الأحداث انتقام رمزي من الأشخاص الذين تورطوا مع زوجته في قتل ابنه الصغير عن طريق منع الحشيش عنهم، وقبل ذلك كان يستعد إلى تهريب زوجته وابنه الأكبر في مخبأ سريّ، قبل أن يخبره أحد تجار الحشيش أن زوجته وراء مقتل ابنه.

اقرأ أيضا  مسلسل لحم غزال الحلقة 13.. أزمة بين قدرية وصبحي وغزال تصل لابنها

فيما يذهب الإعلامى طارق (فتحي عبد الوهاب) ليعتذر من راجية هانم، بعدما طلب يدها للزواج، وطلب منها أن يكونا صديقين ولا يؤثر ما حدث على الأعمال التي بينهما.

مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، ومن إنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضا  مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 13.. أزمة بين سفينة وسرية بسبب حالة الشك بينهما

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

رامز عقله طار الحلقة 12 .. رد فعل غير متوقع من رامز جلال تجاه معتصم النهار (فيديو)

سلوى عثمان 8:20 م, السبت, 24 أبريل 21

مسلسل النمر الحلقة 12.. هل يستطيع نوح أن يتمكن من النمر؟

رحاب صبحي 7:55 م, السبت, 24 أبريل 21

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12.. هل تذهب هنا لـ زي بعد الهروب من الشرطة؟

رحاب صبحي 6:38 م, السبت, 24 أبريل 21

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 13.. أزمة بين سفينة وسرية بسبب حالة الشك بينهما

أحمد حمدي 6:26 م, السبت, 24 أبريل 21

مسلسل المداح الحلقة 13.. صابر يعود للعمل مع سمير أبو المجد ويسامح والده

أحمد حمدي 6:22 م, السبت, 24 أبريل 21

مسلسل لحم غزال الحلقة 13.. أزمة بين قدرية وصبحي وغزال تصل لابنها

أحمد حمدي 6:21 م, السبت, 24 أبريل 21