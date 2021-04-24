مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12.. هل يهرب رمزى بعد قتل زوجته؟

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12.. تردُّ الحلقة 12 على سؤال؛ وهو: هل بعد قتل رمزى زوجته سيهرب بابنه، حيث انتهت حلقة أمس بعد علم الشيخ رمزي (طارق لطفي) أن زوجته متورطة في قتل ابنه الأصغر منصور فينتقم منها بضربها بالرصاص أمام ابنها.

وتناولت الأحداث انتقام رمزي من الأشخاص الذين تورطوا مع زوجته في قتل ابنه الصغير عن طريق منع الحشيش عنهم، وقبل ذلك كان يستعد إلى تهريب زوجته وابنه الأكبر في مخبأ سريّ، قبل أن يخبره أحد تجار الحشيش أن زوجته وراء مقتل ابنه.

فيما يذهب الإعلامى طارق (فتحي عبد الوهاب) ليعتذر من راجية هانم، بعدما طلب يدها للزواج، وطلب منها أن يكونا صديقين ولا يؤثر ما حدث على الأعمال التي بينهما.

مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة.