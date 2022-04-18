مسلسل العائدون الحلقة 17.. علاء يقترب من نزار أكثر في تنظيم داعش

مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، بالإضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا؛ منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج ميديا هب– سعدي جوهر.

كشف مسلسل العائدون الحلقة السابقة تدريب ضابط المخابرات المصرية “عمر ويقوم بدوره أمير كرارة، لعلاء “ميدو عادل” على كيفية كشف مراقبته من تنظيم داعش الذي قام بزرعه عمر فيه تمهيدًا لكشف مخطط التنظيم ضد مصر.

وأكد عمر لعلاء أنه يمكن أن تتم مراقبته بطرق مختلفة؛ الأولى أن من يراقبه قد يرفع عنه أية رقابة ليظن أنه غير مراقَب في الأساس فيفعل ما يريد ليتم كشف مخططه ونيته، وذلك ما يهدف له من يراقبه وتُعرف بالمراقبة المستترة وتستخدمها التنظيمات الإرهابية، والطريقة الثانية تسمى المراقبة المكشوفة.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 17، اليوم، قدرة علاء على الاقتراب من نزار بصورة أكبر في تنظيم داعش واستمرار التنظيم في مراقبة علاء بوسيلة جديدة، فهل ينجح علاء في التعرف على سياف مسئول تنظيم داعش في أحداث الحلقة 17؟

مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة والنجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني، بالإضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا؛ منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج ميديا هب– سعدي جوهر.