ثقافة وفنون

مسلسل العائدون الحلقة 16 : نزار يشكك في هوية علاء والأخير يقترب من سياف

يقدم النجم أمير كرارة في مسلسل العائدون بشهر رمضان الكريم شخصية ضابط المخابرات المصرية " عمر " بينما تقدم النجمة أمينة خليل شخصية " نادين" وهي ضابط مخابرات أيضا ومحمود عبد المغني يجسد شخصية قائد المخابرات" نبيل"
أحمد حمدي 7:49 م, الأحد, 17 أبريل 22 7:49 م, الأحد, 17 أبريل 22

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يقدم النجم أمير كرارة في مسلسل العائدون بشهر رمضان الكريم شخصية ضابط المخابرات المصرية ” عمر ” بينما تقدم النجمة أمينة خليل شخصية ” نادين” وهي ضابط مخابرات أيضا ومحمود عبد المغني يجسد شخصية قائد المخابرات” نبيل ” .

وكشفت أحداث الحلقة السابقة لمسلسل العائدون أمس تسلل علاء – يقوم بدوره ميدو عادل – الى تنظيم داعش لتنفيذ مهمة وطنية كلفته بها المخابرات العامة المصرية بواسطة الضابط ” عمر ” الذي يقوم به أمير كرارة ، لكن علاء طلب من عمر ونادين قبل الذهاب لتنظيم داعش توديع والدته في الهاتف ، فبمجرد وصول علاء لتنظيم داعش مع بعض الاشخاص قابل علاء نزار أحد الاشخاص المهمين في التنظيم ، ونزار هو الشخص القريب من سياف مسؤول التنظيم ، حيث قام عمر بتحذير علاء من نزار تحديدا كثيرا قائلا ” أنه قام باعدام والده أمام الناس لمجرد انه قال كلام سئ في حق التنظيم “.

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ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16 مساء اليوم ، تعرف علاء على أشخاص آخرين في تنظيم داعش ومحاولتهم بث عقيدة التنظيم في نفسه ، كما يحاول نزار التشكيك في هوية علاء لدى سياف مسؤول تنظيم داعش ، فهل ينجح علاء في الاقتراب من سياف والتعرف على خبايا التنظيم سريعا ؟

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مسلسل العائدون من بطولة  النجم أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني  ، بالاضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .

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بقلم أحمد حمدي

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