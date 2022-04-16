مسلسل العائدون الحلقة 15 : داعش يراقب علاء أمنيا ويحاول هز عقيدته

كشفت الحلقة الماضية لمسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة إعطاء ضابط المخابرات المصرية “عمر ” الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة فلاشة لعلاء الذي يقوم بزرعه داخل التنظيم الإرهابي المتطرف لكشف مخططاتهم ضد مصر في الفترة الزمنية التي يستعرضها مسلسل العائدون بعد ثورة يناير 2011.

وأكد عمر لعلاء ان هذه الفلاشة بها موسوعة للأزهر يرد فيها على جميع المعتقدات التي بني عليها تنظيم داعش وأي جماعة تكفيرية ، موضحا له انها عبارة عن مناعة له لانه سيكون داخل التنظيم لفترة طويلة وهو لديه عقيدة فاسدة مبنية على باطل ويبيعهونها للناس بطريقة مقنعة .

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 مساء الليلة على قناة أون ، مراقبة تنظيم داعش لعلاء أمنيا للتأكد من هويته الحقيقية قبل محاولة الاستفادة من خبرته في المونتاج والتصوير وأي مجال في الاعلام ، وسيواجه علاء مصاعب كبيرة بعد دخوله التنظيم وقد يحدث زعزعة لعقيدته الايمانية من خلال أفكار هذا التنظيم المتطرف الذي سيحاولون بثها بداخله ، فهل ينجح داعش في هز ثقة علاء بنفسه ايمانيا أم سينفذل مهمته التي أوكلتها له المخابرات المصرية.

مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني ، بالاضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر