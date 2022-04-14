مسلسل العائدون الحلقة 13 : مهمة جديدة لعلاء من المخابرات المصرية ضد تنظيم داعش

حقق مسلسل العائدون في شهر رمضان مشاهدة جيدة في مصر والوطن العربي الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة وتشاركه بطولته النجمة أمينة خليل . ومن المتوقع أن يعرض مسلسل العائدون الحلقة 13 مساء اليوم ، تكليف المخابرات المصرية لعلاء "…

حقق مسلسل العائدون في شهر رمضان مشاهدة جيدة في مصر والوطن العربي الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة وتشاركه بطولته النجمة أمينة خليل .

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل العائدون الحلقة 13 مساء اليوم ، تكليف المخابرات المصرية لعلاء ” ميدو عادل ” لمهمة جديدة من خلال نادين ” أمينة خليل ” وعمر ” أمير كرارة ” بقيادة رئيسهم نبيل الذي يقوم بدوره محمود عبد المغني .

وهذه المهمة ستكون ضد تنظيم داعش الارهابي ، الذي تحاول المخابرات المصرية مواجهته في الفترة الزمنية التي يرصدها مسلسل العائدون بعد اندلاع ثورة يناير 2011 .

يقوم ببطولة مسلسل العائدون النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .

مسلسل العائدون تم تصويره في دول اجنبية مختلفة ، ليظهر مشاهد تواجد المخابرات المصرية في مناطق تنظيم داعش الارهابي ، الذي كان موجودا في تلك الفترة في سوريا والعراق والاردن وغيرها من الدول .