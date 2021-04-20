ثقافة وفنون

مسلسل الطاووس الحلقة 9 .. أمنية تدلي بأقوالها في قضية اغتصابها أمام النيابة

ماذا يقول والد كريم فى شهادته أمام وكيل النيابة فى قضية أغتصاب أمنية
رحاب صبحي 5:51 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 5:51 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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مسلسل الطاووس الحلقة  9 .. تدلى اليوم أمنية سهر الصايغ، بأقوالها أمام وكيل النيابة مع محاميها كمال الأسطورة جمال سليمان، وتكشف أمنية عما حدث لها من المعتدين عليها، وماذا فعل زين وأصدقاؤه معها وأحداث جريمة الاغتصاب التى دمرت حياتها.

ومن المتوقع أن الحلقة ستثير الجدل، خاصة أن المستشار والد كريم صاحب الفرح الذى توفى ابنه  أمس فى الحلقة، قرر أن يدلى بشهادته حتى يضمن دخول ابنه الجنة مثل ما وعده أثناء حديثه معه بعد وفاته.  

أحداث مسلسل الطاووس تطورت أمس بوفاة كريم ، محمد عادل ، صاحب الفرح الذى تم وقوع حادثة الاغتصاب به بانهيار زوجته بعد صدمة وفاته، وانهيار والده المستشار الفنان جمال عبد الناصر .

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وفى بداية الحلقة  تحدث كمال الأسطورة، جمال سليمان الى المستشار والد كريم وطلب منه الشهادة فى القضية ، ووعده كمال الاسطورة  ان أبنه لن يضر سمعته بأى شئ فى القضية لانه ، كان منشغل بالفرح وقتها مع عروسته.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية.

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كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

كما اثار المسلسل جدلا كبيرا فى السوشيال ميديا بسبب قضيته الشائكة، ومحاولة منع عرضه وإصدار بيان من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتحقيق مع أفراد العمل.

مسلسل الطاووس : بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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الحلقة الثامنة من مسلسل الطاووس
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بقلم رحاب صبحي

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