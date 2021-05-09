مسلسل الطاووس الحلقة 28..القبض على زين بعد محاولته قتل أمنية

أهم الاحداث أمس زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة وتربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الاسطول.

مسلسل الطاووس الحلقة 28 : نتوقع اليوم من أحداث مسلسل (الطاووس) القبض على زين شاهين أحد المغتصبين لأمنية (سهر الصايغ) بعد محاولة قتلها، فمن المؤكد أن المحامى كمال الأسطول(جمال سليمان ) سيبلغ عنه ،وذلك بعد تربصه لأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى بجانبها كمال الأسطول (جمال سليمان ).

وكانت أحداث الحلقة أمس : ذهاب كمال الأسطول مع المحامى سامح الذى كان يريد أن يترافع عن قضية أمنية من قبل ، إلى النائب العام لفتح القضية وتقديمهم أدلة جديدة عن المخدرات التى كان يستخدمها المغتصبون ، وأيضا مع تقديم شهادة فتيات أخريات حدث معهن ذلك .

وبعد علم زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة وتربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الأسطول. الحلقة 27 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

موعد عرض مسلسل الطاووس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً.