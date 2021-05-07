مسلسل الطاووس الحلقة 26 .. هل «أمنية» تعود للقاهرة بعد مشاجرتها؟

مسلسل الطاووس بطولة كل من جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني

مسلسل الطاووس الحلقة 26 .. نتوقع اليوم فى أحداث المسلسل بعد ترك أمنية (سهر الصايغ ) عملها بسبب فيديو اغتصابها أن تذهب لمنزل والدها بعد يأسها بأن المجتمع لن يرحمها بسبب قضيتها.

كانت أحدأث أمس من المسلسل تدور حول أن أمنية طلبت من شقيقتها سمية أن تعمل حتى تحصل على دخل تعيش به، وبالفعل أخذتها الى المطعم الذى تعمل فيه، لتطلب من صاحبه أن يوفر لها فرصة عمل، لكن أمنية لا تستطيع أن تعيش حياة هادئة بسبب قضيتها، فيوبخها أحد زبائن المطعم ويتحرش بها، ما يجعلها تترك العمل ، وبعد أن اكتشف صاحب المطعم ان لها فيديو على النت يخص قضية اغتصابها.

كما رفضت أمنية (سهر الصايغ )عودتها لمنزلها فى القاهرة بعد محاولة صديقتها ريهام إقناعها ان تتزوج فيجو.

وقد ذهبت سمية (هبة عبدالغني) هى وابنتها لشقيقتها أمنية في الإسكندرية، ويخبرها كمال الأسطول (جمال سليمان ) أن حماد تم حبسه في قضية قتل (على اليوتيوبر) لكنه يخبرها بأن هناك أخبارا جيدة فى القضية، كما يخبر توفيق مساعد كمال الأسطول أمنية أن المنزلاوى هو الديلر.

موعد عرض (مسلسل الطاوس) : يعرض على قناة النهار يوميًا في السادسة والنصف مساء، والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشرة مساءً على قناة النهار دراما.

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية.

و تجسد دور الفتاة الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة كل من : جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.