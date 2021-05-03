مسلسل الطاووس الحلقة 22 : هل يصل الاسطول إلى عمر الحمزواي موزع المخدرات

مسلسل الطاووس الحلقة 22: نتوقع أحداث اليوم من الحلقة 22 بمحاولة وصول المحامي كمال الاسطول إلى عمر الحمزاوي الذى يبيع المخدرات لزين وأصدقائه في محاولة إيجاد أدلة جديدة في قضية اغتصاب أمنية .

وتناولت أحداث المسلسل أمس ظهور فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب وهو زين الذى وضع لها مخدر فى العصير مثل الذي وضعه لأمنية.

ويفيد ذلك في فتح قضية أمنية من جديد حيث تتقابل هذه الفتاة مع فرح زوجة كريم وتحكي لها عن حادث الاغتصاب، وتقوم بتسجيل شهادتها بالفيديو.



وتذهب سمية (هبة عبدالغني) وفيجو( خالد عليش ) لأمنية منزل ماتيلدا سميحة أيوب الذى تسكن فيه في الإسكندرية، ويعرضون عليها أن تتزوج منه وتسافر معه إلى إيطاليا، ولكنها ترفض الزواج منه.

كما يتشاجر فيجو مع ماتيلدا (سميحة أيوب ) لاعتراضها على سفر أمنية وتقول له إن السفر ليس هو الحل والبعد عن أهلها مثل ابنها مايكل الذى تركها وتنفعل عليه ماتيلدا وتقول له أمنية من اليوم هي ابنتي وسأتولى مسؤليتها كاملة، بينما يصل المحامي كمال الأسطول (جمال سليمان) على صوت فيجو ويريد أن يعرف ما يحدث ويقول لفيجو إن أمنية لا تريد الزواج منه.

كما يطلب كمال الاسطول من فيجو الذهاب معه لمكان هادئ لتبادل الحديث “رجل لرجل” ويتصل بجنش الميكانيكي ويطلب منه إجضار أكلة على البحر بينما هو يخدع فيجو ويحضر له كمين لاستدراجه.

كمال الاسطول يبحث عن ثغرة جديدة لفتح قضية أغتصاب أمنية

ويبحث المحامي كمال الاسطول عن ثغرة أخرى لإثبات أدلة جديدة في قضية أغتصاب أمنية وهي المخدر الذي أعطاه الشباب المغتصبين لأمنية ويلتقى الأسطول بصديق له يفهم في أنواع المخدرات ويثبت له أن هناك مخدرليس له طعم أو لون ويتم خلطه مع العصير ولا يستطيع أن يجعل الشخص لايدرى بأي شئ حدث معه وهناك شخص يوزعه اسمه عمر الحمزاوى .

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كمايعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.