مسلسل الطاووس الحلقة 21 .. هل الأسطول يحاول أن يصل إلى فرح لفتح القضية من جديد؟

أهم أحداث الحلقة أمس حفظ قضية أغتصاب أمنية لعدم كفاية الأدلة وانتهت بإرسال رسالة على موبيل فرح تتضمن ممكن نتقابل ضرورى

مسلسل (الطاووس ) الحلقة 21 .. بعد انتهاء حلقة أمس بإرسال رسالة الى فرح زوجة كريم (ميدو عادل) من المتوقع أنها تكون رسالة من المحامى كمال الأسطول (جمال سليمان) لمساعدته فى القضية عن طريق توقيع منزولاي لفتح قضية اغتصاب أمنية من جديد.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل (الطاووس): بأخبار كمال الاسطول (جمال سليمان ) أمنية (سهر الصايغ ) بأن القضية تم حفظها لعدم كفاية الأدلة، ما جعل أمنية تنهار فى البكاء، وتقول إنها لم تريد أى شيء بعد صدمة حفظ القضية وتحاول ماتيلدا تهدئتها.



أحداث الحلقة 20 من مسلسل الطاووس حفظ قضية اغتصاب أمنية لعدم كفاية الادلة وإخلاء سبيل زين ومنزلاوى

قام المستشار ضياء شاهين (أحمد فؤاد سليم) بتدبير حلقة تليفزيونية لتشويه صورته امام الرأى العام ضد المحامي كمال الأسطول من خلال أستضافة ليلى الاعلامية (رانيا محمود ياسين ) والدة منزولاى ، ضيف يتحدث عنه بشكل سيئ ، ومحاولة ابتزازه له عندما تعرض لحادث أثناء عمله في إحدى الشركات الخاصة.

وطالب المستشار ضياء شاهين بإخلاء سبيل زين والمنزولاى وحبس حماد فى قضية قتل (على اليوتيوبر) بعد شهادة أمنية والنيابة حفظت القضية .

كما انزعجت فرح زوجة كريم من نتيجة حفظ القضية أثناء حديثها مع والد كريم المسشتار وطمنها ان القضية لم تنتهى وان كمال الاسطول جمال سليمان لم يستسلم وان صفحة أمسوكم هتساعد كثيرا فى القضية .

وانتهت الحلقة بارسال رسالة على موبيل فرح تتضمن ممكن نتقابل ضرورى.

موعد عرض مسلسل (الطاووس) : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً.

مسلسل (الطاووس) تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل (الطاووس) بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.