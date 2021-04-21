مسلسل الطاووس الحلقة 10 .. نتيجة الطب الشرعي بعد الكشف على «أمنية» لإثبات براءتها

تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل

مسلسل الطاووس الحلقة 10 : من المتوقع أن نتيجة الكشف على أمنية من الطب الشرعى ستثبت براءتها ومفاجأة كمال الأسطورة بشهادة بركات مدير تشغيل الفندق ضد أمنية.

وانتهت الحلقة 9 فى مسلسل الطاووس بشهادة مدير التشغيل بالفندق بركات شهادة زور ضد أمنية، والتشكيك فى سمعتها، وأكد أنها فتاة غير متزنة، وقال إنها تتردد على البار، وحذرها أكثر من مرة بذلك، وأنه ولم يرها طوال الفرح.

وشهدت أحداث مسلسل الطاووس أمس: بأمر النيابة بالكشف على أمنية من قبل الطب الشرعى لاستكمال التحقيق وذهبت معاها فريدة الصحفية، ومنعت كمال الأسطورة جمال سليمان بالذهاب معاهم.

فيما أعربت ماتيلدا سميحة أيوب عن تأثرها بقضية أمنية سهر الصايغ، بعد ما علمت بما حدث لها، والذنب التى ستعيش به طول عمرها حتى ان تم الحكم ببراءتها، وقالت ماتيلدا إنها ستتحمل مسئوليتها.

وقالت أمنية أثناء التحقيق إنها خافت أن تبلغ عنهم خوفًا على اسرتها، وأكدت أنها لا تعرف أحدا فيهم غير واحد المعتدين اليوتيوبرالمشهور الذى كان يصورهم.

من جهة أخرى، أنكر زين وأصدقاؤه المعتدون ذلك ، وقالوا انهم لم يروها من قبل ، وانها أثناء الفرح كانت غير متزنة وليست طبيعية وبكامل واعيها.

كما تناولت احداث مسلسل الطاووس الحلقة 9 ، شهادة المستشار حسام شرف الدين جمال عبد الناصر والد كريم صاحب الفرح ، الذى توفى فى حلقة أمس، وقال انه شاهد زين واصدقاءه المعتدين على أمنية بالتهريج ما مع أمنية من زين وأصدقائه ، لكنه لم ير واقعة الاعتداء ، كما أكد أنه رأى موبيل كريم أبنه الذى كان يحتوى على فيديوهات توضح مدى سوء اخلاق اصدقاء كريم وتخص القضية .

مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.